四论学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想

办好中国的事情，关键在党；培养好中国青年，根本靠党。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视、亲切关怀青年一代，把青年工作上升为党治国理政的一项基础性、全局性、战略性工作。习近平总书记主持中央政治局常委会会议审议出台新中国历史上第一个青年发展规划，强调全党都要“做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人”，从理论和实践上明确了“党管青年”原则。

这一重要原则，既体现了我们党代表青年、赢得青年、依靠青年的一贯立场，更是新时代党的青年工作思想的重大创新和升华，是习近平总书记关于青年工作的重要思想的核心内涵，对做好新时代青年和共青团工作具有重大而深远的意义。

始终明确、牢牢坚持党管青年，是中国特色社会主义事业薪火相传、千秋永续的根本保证

我们党从成立之初就始终把青年看作是推动历史发展和社会进步的重要力量，习近平总书记更是从事关实现中华民族伟大复兴中国梦、事关党和人民事业全面发展的战略高度看待青年，在党的十九大报告中专门用一整段篇幅对青年寄予厚望，强调“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望”。坚持党管青年，就是要始终牢记“青年是祖国的未来、民族的希望，也是我们党的未来和希望”，自觉从政治上认识和理解党的青年工作，从为党和人民事业培养建设者和接班人的高度谋划、部署和推动党的青年工作，真正将其作为一项立足当下、着眼未来的前瞻性事业，作为一项塑造思想、凝聚人心的系统性工程，以对党负责、对事业负责的态度，尽职尽责、尽心尽力做好这项工作。

始终明确、牢牢坚持党管青年，是促进我国青年更好更快发展、实现人生出彩的根本前提

党的十九大擘画了决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，作为同新时代共同前进的一代，当代青年生逢其时、重任在肩，整体发展状况、发展机会、发展前景十分喜人。与此同时，随着我国社会主要矛盾发生深刻变化，伴随城镇化、信息化和社会主义市场经济的不断发展，当代青年的思想意识、流动分布呈现许多新特点，在学习成才、就业创业、身心健康、社会融入、婚恋交友等方面迫切需要得到更多帮助。坚持党管青年，就是要深入落实习近平总书记关于“全党要关注青年、关心青年、关爱青年”的重要要求，充分发挥中国共产党领导这一中国特色社会主义制度的最大优势，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，不断健全党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管青年事务的机制安排，确保各领域青年发展政策落实见效，切实解决青年发展难题、促进青年更好成长。

始终明确、牢牢坚持党管青年，是指引新时代共青团改革发展的根本遵循

习近平总书记高度重视共青团工作，领导召开党的历史上第一次中央党的群团工作会议，亲自为共青团改革指方向、把脉搏、提要求，强调“党的群团工作做得好不好，关键在党的领导”，要求各级党委“加强对团的工作的领导，认真研究解决团的工作中的实际问题”。坚持党管青年，对共青团来说，第一位的就是要始终坚持党的领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。全团上下必须鲜明突出党的意识，一切聚焦主责主业，以引领青年思想为核心，用党的科学理论教育青年，引导青年听党话、跟党走；以带好青年组织为关键，健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，把最广大青年组织起来，为完成党的各项中心任务建功立业；以抓实青年政策为保障，把党的温暖传递到青年中去，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，始终成为党的忠实助手和忠诚后备军。

“万山磅礴必有主峰，龙衮九章但挚一领。”沐浴在新时代党的阳光雨露下，有习近平新时代中国特色社会主义思想的光辉指引，中国青年和共青团一定会以更加昂扬的精神面貌，勇敢肩负起党赋予的光荣使命，遵照习近平总书记关于青年工作的重要思想，奋力书写无愧于时代的壮丽青春篇章！