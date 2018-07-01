上海推出7条红色旅游精品线路-正抓紧制定上海市红色旅游发展三年行动计划（2018—2020）

记者 李晓明

晨报讯 一首歌创新串联起中国五座红色城市的红色资源，正值纪念建党97周年之际，市旅游局联合嘉兴市旅游委员会、吉安市旅游发展委员会、遵义市旅游发展委员会和延安市旅游发展委员会，共同在沪举办“从石库门到天安门”旅游推介会暨红色旅游宣传片《光芒》首发仪式。

本次推介活动立足中国共产党“从石库门到天安门”的光辉历程，把建党精神与城市精神、红色血脉与城市文脉结合起来，以创新的区域联合模式，串联起上海、嘉兴、吉安井冈山、遵义和延安五座城市的红色资源，进行红色旅游目的地营销，以红色旅游合作带动区域间的经济联动与文化交流。

上海推介了具有代表性的红色旅游精品线路，贯穿上海市郊区，包括黄浦区新天地-思南路、静安区成都路-静安寺、虹口区山阴路-四川路等区域。嘉兴、吉安井冈山、遵义和延安也进行了精彩的红色旅游推介。

市旅游局介绍，目前上海正抓紧制定上海市红色旅游发展三年行动计划（2018—2020），积极谋划包括发掘保护红色文化资源、提升完善红色旅游景区、强化红色旅游教育功能、加强红色旅游宣传推广、开发红色旅游精品线路、深化红色旅游区域合作等六个方面重点任务。

上海推介的7条红色精品旅游线路

●黄浦区新天地-思南路线路

●静安区成都路-静安寺线路

●徐汇区徐家汇-龙华线路

●虹口区四川北路-山阴路线路

●长宁区愚园路-江苏路线路

●青浦线路

●城市、人、环境、发展线路