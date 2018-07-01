《钟扬文选》《钟扬纪念文选》《钟扬小传》新书首发-家属希望将稿酬和版税全部捐献给钟扬教授基金

晨报记者 何雅君

6月29日，《钟扬文选》《钟扬纪念文选》《钟扬小传》 新书首发暨学习全国优秀共产党员钟扬同志精神座谈会在复旦大学举行。钟扬夫人张晓艳教授表示：“在钟扬离世九个月的时候，我们又能以另外一种形式全方位看他、读他、懂他，这让家属倍感欣慰。”

昨天，记者从复旦大学获悉，张晓艳教授希望将三本书的稿酬和版税全部捐献给钟扬教授基金，用以奖励更多热爱科学、教育事业，具有奉献精神的沪藏两地师生。复旦大学出版社也决定，将三本书的销售利润捐献给钟扬教授基金，鼓励更多钟扬式的后来者。

《钟扬小传》作者：

他的努力填补了时代空白

记者了解到，《钟扬文选》《钟扬纪念文选》《钟扬小传》 三本书都由复旦大学出版社出版。前两本书收录的是钟扬教授生前的文章，《钟扬小传》 则由复旦大学中文系教授梁永安历时四个月写成。梁永安告诉记者，他和钟扬虽然是同事，但以前都是在会议上见的面，交集不多。直到去年7月15日，梁永安才在杭州听钟扬讲述了他收集种子的故事。“那是我第一次听到他在西藏这么完整的奋斗，心里特别兴奋，也有一点担心。因为我去过西藏，知道那里的环境特殊，随时可能发生意外。去年9月25日，我听到钟扬去世的噩耗，心里久久不能平静。所以出版社约我写《钟扬小传》的时候，我没有犹豫就答应了。”

据梁永安介绍，为了写好这本书，他先后去了西藏大学、武汉、长沙，到钟扬生前工作、学习过的地方采访。“我发现，每个人说起钟扬老师都特别激动，他们都觉得钟老师是他们一生当中遇到的一个非常特别的人。我在写作的时候就想，钟老师几乎就是一个永动机，他比别人付出了几倍的力气来工作、来探索，为什么他内心有这么大的力量？”后来，梁永安从钟扬说过的一句话里寻找到了答案。“他说人生就是为一件大事，这一点我很感动。什么叫大事？大事就是我们这个时代和社会发展中的内在需求。钟扬老师作为一个科学家，他既感受到了时代的推力，又发现了时代的需求，他用他的努力填补了时代的空白。”

同事追忆：

他从不放弃任何一名学生

今年七一前夕，为了勉励和传承钟扬同志的先进精神，复旦大学在全校党员干部中遴选出了十名钟扬式的好党员，生命科学学院卢宝荣教授就是其中之一，他和钟扬一起工作过18年。座谈会上，卢宝荣回忆了钟扬的点点滴滴。

在卢宝荣和同事们的印象中，身为大学教师的钟扬，对每一位学生也都非常爱护。“钟扬老师有一段时间在生科院担任常务副院长，也带研究生。他总是能够把其他老师认为比较困难的学生收下来，尽他最大的努力培养学生，包括培养少数民族的学生。他说，在我们的研究生工作中，不能放弃任何一名学生，不能让任何一位研究生没有毕业的机会。我还记得，有个学生基础非常薄弱，通过他的培养和教导，慢慢成长为一个博士研究生，这是非常不容易的”。