上海今起实施住房租赁合同网签备案制度-住房公积金支付房租每户月最高提取限额为3000元

记者 胡 迎

晨报讯 6月30日，记者从市房管局获悉，从今天起，《上海市住房租赁合同网签备案试行办法》正式施行，上海将全面实施住房租赁合同网签备案制度，国有土地上的住房租赁活动，均应按规定进行合同网签备案。

按照规定，全市房地产经纪机构、住房租赁企业，以及各区住房租赁服务中心，将为租赁当事人提供合同网签服务；市住房租赁服务中心将通过“962269”房地产交易服务热线，提供相关政策咨询。居住房屋租赁合同登记备案业务，由各街镇社区事务受理服务中心按规定办理。

同时，根据《关于本市提取住房公积金支付房租通过住房租赁公共服务平台核验租赁信息的通知》的相关规定，7月1日（含）至10月1日（不含）期间，经住房租赁公共服务平台办理合同网签的职工申请提取住房公积金支付房租的，每户家庭（含单身家庭）月提取金额不超过当月实际房租支出，最高月提取限额由2000元提高为3000元。

今年3月31日，本市住房租赁公共服务平台上线试运行，已实现房源发布、实名认证、合同网签等基本功能，并提供租金查询、金融服务、法律问答等便民服务。据市房管局介绍，截至6月底，网上挂牌可租房源约4.4万套，日均更新逾2400套； 网站累计浏览量逾310万人次，日均访问量近3.6万人，注册用户超过8400人，平台运行总体平稳。

市房管局透露，未来上海将不断优化完善住房租赁平台功能，逐步实现住房租赁合同“网签备案一体化”，真正做到“数据多跑路，群众少跑腿”，同时依托平台，逐步推进租赁住房信用体系建设，充分保障住房租赁各方合法权益。