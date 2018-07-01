红色精神传承60载荣光

社区晨报记者 张婉怡

6月27日，静安区彭浦新村街道开展“九十七载铸华章，彭必生辉谱新篇”庆祝中国共产党成立97周年活动，今年也是彭浦新村建村60周年。

彭浦新村作为沪上最早的工人新村之一，见证了新中国成立后在中国共产党领导下工人阶级当家做主的自豪。在这60年里，彭浦新村见证了一批批优秀党员的成长。本次活动从“忆·党史”、“传·党性”和“感·党恩”三个篇章展现了彭浦新村街道优秀共产党员的先进事迹。

“从前的新村举目荒凉，走在路上有点心慌……现在的新村灯火通明，道路敞亮……”配乐诗朗诵《彭浦的故事》 将彭浦新村的变迁娓娓道来。

情景剧《我与党的故事》展现了一代又一代彭浦人如何传承党的优良传统，发挥党员先进性示范作用，为彭浦新村的建设和发展，做出自己的贡献。

“1959年7月1日我加入了中国共产党，至今已经快60年了。”彭五小区居民凌宗芳，1983年退休回到社区后，成为第一届居委会委员，她每天主动挑起环境治理的责任，为维护小区环境，不怕苦不怕累。她还是一个热心人，经常帮助孤寡老人打扫卫生。

闻喜路935弄居民区的退休教师许金山已经有30年的党龄。他在职期间，发现一名品学兼优的学生成绩下降，就来到她家家访。原来学生的父亲双目失明，家境贫寒。许金山听闻后鼓励这名学生继续完成学业，并默默资助她学费。退休后，他回到社区，总想做些力所能及的事。在社区美丽家园的建设工作中，他挨家挨户上门动员，身体力行地带领党员清理楼道堆物，遇到不理解的居民也耐心劝说。没有轰轰烈烈的事迹，可正是这些平凡人、普通事引领社会发展，展现时代风采。

活动最后，20家区域化党建单位将捐助物资送给居民区，认领完成居民们一个个“微心愿”。随后，街道领导与共建单位代表一起上台，启动“共同行动，彭必生辉”区域化共建项目。