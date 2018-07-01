在俄罗斯，英国球迷这次真的很低调

晨报特派记者 俞 炯

（加里宁格勒6月29日电）

来加里宁格勒采访英格兰队的比赛，英国球迷当然是不能错过的话题。

当地时间周四晚的这场比赛，气氛真的不太像世界杯赛场。加里宁格勒的世界杯球场，即使到了球场开放时间，无论是英格兰球迷还是比利时球迷都是三三两两、稀稀拉拉。

少了激进球迷，气氛不够浓

一个原因是这是一场两个欧洲国家之间的比赛，欧洲球迷远没有南美球迷那么狂热和奔放。很多南美球迷可以工作四年只为筹足旅费，然后辞职来看世界杯；而欧洲球迷则相对内敛。另一个重要原因则是这次来俄罗斯看球的英国球迷真的不多。据英国媒体报道，英格兰队的前两场小组赛，现场的英国球迷每场都不到3000人。

据悉，在世界杯开始前，为了阻止英国足球流氓进入俄罗斯看世界杯，英国内政部旗下的足球禁令局就早早下令，将禁令名单上的1312人的文件移交警方，扣押护照，以免这些人跑到俄罗斯滋事。

而俄罗斯人对英国球迷不友好的说法也打消了不少英国球迷来俄罗斯的念头。尤其是两年前的欧锦赛上1000名英国球迷被200名俄罗斯球迷追打的新闻被媒体大肆炒作之后，英国人都对俄罗斯球迷产生了误解。

低调看球，不去惹是生非

一位就在加里宁格勒体育场为英格兰队加油的英国球迷表示，他的朋友知道他要来这里看球之后，甚至问他遗嘱准备好了没有。

结果他到了俄罗斯之后发现完全不是那么回事，“俄罗斯人都很友好，无论是在莫斯科、圣彼得堡还是这里。就算我穿着英格兰队的球衣，也并没有发生什么事。”

不过，大部分到俄罗斯看球的英国球迷都不太会在单独行动时穿英格兰队球衣，只有聚在一起在球场或球迷广场看球时才会穿上。

英情侣想看英格兰打巴西

和记者同住在一个民宿里的一对英国情侣也十分同意这样的观点。在民宿门口碰到这对英国情侣时，他们刚从机场赶来，也是身上看不出任何英国元素，只有标准的英式英语透露出了他们的身份，“来俄罗斯前，大家都说安全第一。一会儿我们去球场就会换上英格兰队的球衣。毕竟我们是来看球的，不是来打架的，更不是来被打的。”

这对情侣其实和中国还十分有缘，叫萨拉的女孩小时候就在中国生活过，“我父亲在北京、上海工作过，那时候我也在他身边。以前我还能说不少中文，现在都忘得差不多了。”不过萨拉的中文听上去还是相当字正腔圆。萨拉还告诉记者，她和男友也是在中国成都邂逅的。

这次萨拉和男友来俄罗斯，除了看这场英格兰队和比利时队的比赛，还买了一场四分之一决赛的门票，“这次的英格兰队很年轻，但充满活力，应该会取得不错的成绩。”