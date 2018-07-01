世界杯小组赛最佳十一人

贺 宇（英足总持证教练，PP体育评论员）



以表现为准绳，考虑对手强度和球员本人实力，排出本届世界杯小组赛最佳阵容（带有很强的主观性）。



门将：赵贤祐（韩国）

显然，韩国国门不是实力最强的那个门将，但沉稳的门前气质、扑救面积和面对连续乱局时的处理都堪称本届门将中的亮点，他的总扑救数也在门将排行榜上位列第二。

中卫：戈丁（乌拉圭）

沉稳的表现，三场零封的球队战绩，32岁的戈丁让一干年轻后卫们汗颜。他的活动范围、防守力度和判断，在老中卫们集体出问题的这届大赛上显得弥足珍贵。

中卫：米纳（哥伦比亚）

身材极为高大、柔韧性出色，同时拥有爆发力和速度，以及带球能力。米纳在成为主力之后保护了哥伦比亚队的后防，并且在后两场小组赛中均打入了关键进球。

右后卫：费尔南德斯（俄罗斯）

东道主成功归化的这位巴西后卫，将会成为巴西人自己心里的痛。他拥有体格的同时动作还极为迅速，盘带和助攻极为强劲，一对一防守也能力上佳。

左后卫：卢卡斯·埃尔南德斯（法国）

本届的左后卫人才不多，卢卡斯事实上最佳位置是偏防守和内收型的左后卫（类似三个半体系里的半中卫半边卫），他的使用上有些问题，但能力当无任何异议。

中场：埃扎托拉希（伊朗）

21岁的伊朗后腰的控制面积、移动能力、封堵空间和脚下拿球出球都非常出色，亚洲后腰里的最顶级水准，他对阵西班牙的比赛也是本届世界杯上后腰位置的最惊艳一战。

中场：博格巴（法国）

尽管位置经常被用错，但博格巴依然送上了足够有说服力的表现。他本质是一名攻击型球员，依托体格和技巧，前场才是他迸发才华的真正战场。

中场：库蒂尼奥（巴西）

尽管我不认为库蒂尼奥应该作为巴西的核心来打造，但他的表现和数据都没有争议，助攻、进球信手拈来，在内马尔状态还没完全恢复的时候，他带动了巴西的进攻。

中场：沙奇里（瑞士）

尽管身体素质有了一定下滑，但他超快的脚下频率、结合爆发力和强壮的身体依然能够持续不断地制造威胁，沙奇里也持续着大赛中的上佳表现。

中锋：久巴（俄罗斯）

这位中锋带来的震撼力是本届最强烈的。他面对埃及时62分钟的表演，是我心目中本届小组赛的最佳进球，肩宽、身高、强壮的同时，技术运用也非常到位，心理素质同样上佳。

前锋：罗纳尔多（葡萄牙）

无疑，没有他就没有葡萄牙的出线。他作为前场的支点+得分手双重角色，就算射丢点球，表现依然无可抹杀。在淘汰赛中，葡萄牙要做到给他更多支援，如此一来他才能更多反哺全队。

候选名单：

奥乔亚（墨西哥）、罗德里格斯（瑞士）、阿坎吉（瑞士）、希门尼斯（乌拉圭）、卢斯蒂格（瑞典）、坎特（法国）、伊涅斯塔（西班牙）、保利尼奥（巴西）、金特罗（哥伦比亚）、阿姆拉巴特（摩洛哥）、科斯塔（西班牙）