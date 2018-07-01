克罗地亚欲复制九八神话 丹麦实力悬殊或难逃出局

晨报特派记者 金 昊

（下诺夫哥罗德6月30日电）

早在本届世界杯小组赛开打之前，克罗地亚中场大将科瓦契奇就曾表示：“我们不会惧怕任何对手，希望我们能够复制1998年时前辈们的成绩。”他们也的确表现出了这样的能力和潜力。

小组赛三场比赛，克罗地亚先是2∶0轻取尼日利亚，又在焦点战中3∶0完胜阿根廷，最后在轮换主力阵容的情况下2∶1战胜冰岛，三战全胜挺进淘汰赛。

能够有这样出色的表现，克罗地亚中场双子星莫德里奇和拉基蒂奇功不可没。这两位分别效力于皇家马德里和巴塞罗那的中场巨星把克罗地亚的中场打理得井井有条，防守型后腰的位置上，佛罗伦萨队长巴德利只能坐在替补席上。首发的国米中场大将布罗佐维奇，再算上常规轮换武器科瓦契奇和布拉达里奇，这份让任何一位主帅都会流口水的中场名单是克罗地亚赢球的最大保证。

当然，除了极具厚度的中场，克罗地亚在锋线和防线上也拥有一众好手，曼朱基奇和佩里西奇领军的锋线在强力中场的支援下表现出了自身的冲击力和射门能力，而洛夫伦和苏巴希奇领军的防线在小组赛三场比赛中仅仅丢掉了一球，这也彰显了主帅达里奇对于球队防守的调教。

突出的实力，再加上相比两年前欧锦赛时的更为丰富的经验，使得小组赛过后人们对克罗地亚的期望值变得更高。拉基蒂奇表示：“我不知道这是不是我们黄金一代的最后机会，如果我们获得世界杯冠军，我们都可以退役了。当然我们的目标就是一场一场拼，虽然也有压力，但我们都很享受世界杯，因为它对于足球运动员来说是最美妙的时刻。”

克罗地亚淘汰赛第一轮的对手是北欧球队丹麦。在国际A级赛事的历史上，克罗地亚和丹麦共有5次交锋记录，双方各自取得2胜1平2负的战绩，平分秋色。两队最近一次交手是在2004年6月的友谊赛中，当时克罗地亚2∶1击败丹麦。

这场比赛是南欧和北欧球队之间的交锋，两队足球风格相似，都注重地面进攻，对于技术足球的追求殊途同归。相比克罗地亚，丹麦的球风更加硬朗，由热刺前腰埃里克森领衔的他们在进攻端一直都是依靠埃里克森的个人能力，在防守端也是更多依靠人数和硬度取胜，这对于擅长“穿针引线”的克罗地亚来说是个好消息。但能够杀入淘汰赛，丹麦队也势必会打起十二分的精神来应对。只是就实力而言，他们相比克罗地亚差得太多，争取在90分钟内不被克罗地亚攻破球门从而将比赛拖入点球大战，或许是他们唯一获胜的方法，毕竟在他们门前站着的，还是来自舒梅切尔家族的人。