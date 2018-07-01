东道主丝毫不惧西班牙 俄罗斯队志在晋级八强

晨报特派记者 俞 炯

（莫斯科6月30日电）

八分之一决赛当地时间周日将进入第二天，其中东道主俄罗斯队坐镇莫斯科卢日尼基球场对阵B组头名球队西班牙队。尽管西班牙队在小组赛中的表现并不算好，但外界还是更看好他们的实力足以把拥有主场优势的俄罗斯人挡在八强之外。

不过俄罗斯队上下都对此战充满信心。在小组赛中表现出色的俄罗斯队中锋久巴就表示，“参加在自己祖国举行的世界杯，对我来说只有这一次机会，很幸运能成为其中一员。而且在小组赛我们就已经为俄罗斯赢得了两次胜利。这是俄罗斯队22年来第一次进入世界杯的淘汰赛阶段，让我们看看我们还能做什么。和西班牙队的比赛就像一场拳击比赛，一边是一位经验丰富的曾经的冠军，一边是一个勇敢的年轻人，到底谁才是更好的？我觉得我们球队可以击败任何球队。”

战略上藐视对手，久巴也承认俄罗斯队在战术上还是十分重视西班牙队的，“虽然他们在小组赛中犯了不少错误，但西班牙队依旧是一支顶级球队。我们知道这将是一场困难的比赛。”

俄罗斯队的后防主力马里奥·费尔南德斯也表示：“西班牙队是一支伟大的球队，有伟大的球员。我们会尊重他们，但我们也会尽力去打败他们。我们将尽可能继续留在世界杯上，而不是这么早就回各自俱乐部去准备下赛季的联赛。没有不可战胜的球队。我们还有整个俄罗斯的支持，看看我们到底能对西班牙做些什么。”

来自圣彼得堡泽尼特的前锋叶罗辛认为两队去年的那场热身赛，其实给了俄罗斯队很大的信心，“当然，这样的比赛肯定会有些紧张，但这更像是兴奋的感觉。作为一场淘汰赛，两队的实力并没有太大的差距，因为我们在热身赛中曾经和西班牙队踢了3∶3平，所以我们不惧怕西班牙队。”那场比赛是在去年11月进行的，俄罗斯队一度0∶2落后，后将比分扳成2∶2平；西班牙队再度进球后，俄罗斯队又一次取得进球。

“我们研究他们的打法，寻找他们的弱点。每个人都知道西班牙控球能力非常好。我们需要找到解决的办法。他们是世界上最强大的球队之一，但不用担心，因为这样的比赛有很多决定胜负的因素。我们将全力以赴，尽自己最大的努力。”叶罗辛说道。

俄罗斯队球员的底气也是来自过去世界杯的数据。自从1986年墨西哥世界杯开始有16强淘汰赛以来，东道主在八分之一决赛里一直有出色的发挥。涉及主办国的8场八分之一决赛，有六场是东道主球队获胜。东道主只输了两次，一次是1994年美国队输给最后的冠军巴西队； 另一次是2002年的日本队，他们输给了最后的季军土耳其队。

值得一提的是，这场俄罗斯队和西班牙队的比赛，也是两队主帅在执教生涯中的第一次碰面，而当年都是职业球员的时候，其实他们已经在球场上较量过了。当然这也是因为西班牙队在世界杯前突然换帅，给了切尔切索夫机会再一次遇上耶罗，“我认识费尔南多·耶罗吗？当然，我和他在赛场上较量过！我仍然记得当年我在伯纳乌的时候，飞身扑出了他接角球传中后的一个大力刁钻的头球射门。顺便说一下，我们赢了那场比赛。”切尔切索夫曾经是莫斯科斯巴达克队的主力门将，一直有机会征战欧洲赛场。

7月1日22:00西班牙VS俄罗斯

7月2日02:00克罗地亚VS丹麦