《日出上海·光明之城》SMG七一逐日之旅

太阳东升，第一缕光线，从照到上海最东端的海岛，再渐次照拂海陆城乡，一一点亮著名地标、红色景点，直至照耀上海全境，需要多长时间？

究竟是登高望远，还是奋力东进，才可以更早地看到旭日东升？

中共一大召开当天，上海的天气状况如何？有没有出太阳？太阳几点几分几秒照上望志路106号的门楣？

今年七月一日，是中国共产党建党纪念日。上海广播电视台融媒体中心、版权资产中心展开了“逐日之旅”，在上海气象档案馆、徐家汇藏书楼深挖尘封已久的珍贵史料，聘请中科院上海天文台、上海测绘院的专家推演精算，穿越百年历史风云，展播上海日出胜景。

本节目将首次披露1921年7月23日中共一大会址所在房屋的日出时刻，首次测算夏季阳光渐次照拂上海全境的精确用时，首次推介精确到毫秒级的上海最佳日出观赏点指南，以科学烧脑术、光影魔术法，采用问答竞猜、科学家释疑、三维空间演示等手段，普及鲜为人知的天文学、地理学、上海乡土市情知识，逐一定位构成上海城市精神的重要历史地标，彰显出上海作为“党的诞生地”的红色底蕴。

点击就能进入观赏H5互动项目。观赏时，请留意画面左侧或下方的滑动式菜单，点击箭头，一起飞跃上海，追随光明。

来源：看看新闻Knews