今天，以此献给97岁的你！

今天（7月1日）是中国共产党成立97周年。
2017年10月31日，十九大刚刚闭幕不久，在一个新时代的开始，习近平总书记带领其他几位中共中央政治局常委同志，专程从北京前往上海和浙江嘉兴，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，回顾建党历史，重温入党誓词。在南湖革命纪念馆熠熠生辉的党徽之下，习近平再次强调，“唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。”
△2017年10月31日，在上海中共一大会址纪念馆，习近平带领其他中共中央政治局常委同志一起重温入党誓词
中国共产党的初心是什么？在党的十九大报告中，习近平总书记如此解释，“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。”
1921年夏天，中国共产党从浙江嘉兴南湖的一条小船起航，从四渡赤水到饮马长江、从引领改革潮到领航中国梦，中国共产党改变了一个民族的走向和亿万人的命运，唯一不变的依旧是爱国、为民的初心。
没有哪个政党，能比中国共产党更懂中国，更能扛起复兴使命。以使命之名，97年来，中国共产党人义无反顾，推动中国浩荡前行。
1935年，
方志敏在《可爱的中国》里如此畅想未来：
“我们相信，
中国一定有个可赞美的光明前途。
到处都是活跃跃的创造，
到处都是日新月异的进步……”
在革命的道路上，
面对严刑，他正义凛然
“敌人只能砍下我们的头颅
绝不能动摇我们的信仰”
36岁，他英勇就义，
留下了激励后人的铮铮誓言
也留下了复兴中华民族的理想种子。
1955年，
在美国被软禁的钱学森，
在临回国前对报界发表讲话说：
“我打算竭尽努力，
去帮助中国人民建设自己的国家，
使我的同胞能过上有尊严和幸福的生活。”
1960年，在他的具体领导下，
我国研制成功第一枚导弹。
他还主持我国“两弹结合”的相关试验工作，
1966年我国第一次导弹核武器试验成功，
1970年我国第一颗人造地球卫星发射成功……
仅仅十多年时间，
我国国防尖端技术取得一系列重大突破。
△钱学森在发射现场指导
在他心里，
国为重，家为轻，
科学最重，名利最轻。
他以严谨的科学态度助力中国航天，
更以共产党员的忠诚奉献祖国。
1960年，
在极其艰苦的条件下，
王进喜和队友们写下如此豪迈诗句：
“北风当电扇，大雪是炒面，
天南海北来会战，
誓夺头号大油田！”
在苦难中成长，
王进喜以朴素的报恩思想
和极大的劳动热情，
投身于祖国的石油事业。
危急时刻，
他跳进泥浆池，用身体制止井喷。
最终他带领1205钻井队，
只用短短六天时间，
打出了大庆油田历史上的第一口井。
△大庆油田上搭建起来的第一口钻井萨55井
“宁肯少活二十年，
拼命也要拿下大油田！”
这位铁人，
最终用短暂的生命践行了铿锵誓言。
1988年，
黄大年在入党志愿书中如此写道：
“若能做一朵小小的浪花奔腾，
呼啸着加入献身者的滚滚洪流中，
推动历史向前发展，
才是一生中最值得骄傲和自豪的事情。”
△黄大年的毕业留言册
他胸中亮着一盏“报国”的灯，
放弃海外优越的条件回国，
率先垂范，为祖国奉献赤胆忠心。
他用生命去追赶世界先进水平，
回国七年，
就像一枚超速运动的转子，
将一个个高端科技项目推向最前沿。
△黄大年与万米钻机模型
58岁，他的生命戛然而止，
但他这份矢志不渝的报国之志，
仍激励我们“只争朝夕”。
7岁成孤儿，在乡亲的拉扯下长大，
雷锋在日记中写道：
“人的生命是有限的，
可是为人民服务是无限的，
我要把有限的生命，
投入到无限的为人民服务之中去。”
他扶老携幼，
做好事从不留名；
他参加上寺水库抢险救灾，
带病连续奋战7天7夜；
他干一行爱一行，
甘做“螺丝钉子”。
他是无私的火烛，一生奉献给人民，
在短暂的人生里，
他让“雷锋”成为一种精神和荣光。
在福建东山县做了任期最长的县委书记，
谷文昌说：
“人民的需要就是我们的工作。
党要求什么，群众需要什么，
我们就去做什么。”
把自己的生命注入生生不息的绿树，
在荒沙滩上，
他带领干部群众筑堤、挑土、植草种树，
在194公里的海岸线筑起了“绿色长城”，
实现粮食亩产过千斤，
群众称他为“谷满仓”。
他是“时刻想着群众，忘记自己的人”，
做事“一贯有益于广大群众”，
时至今日，
当地群众仍然“先祭谷公，后祭祖宗”。
把群众的事当作自己的事来对待
廖俊波经常挂在嘴边的一句话是：
“帮老百姓干活、保障群众利益，
怎么干都不过分。”
△廖俊波（中）在福建政和县铁山镇东涧村向花农了解花卉生产情况
“每年都要给老百姓一个惊喜。”
这是他担任福建政和县委书记期间，
对人民的承诺。
3年多时间，
当地累计减少贫困人口3万多人。
他无私忘我地奉献，
“帮老百姓干活，怎么干都不过分。”
△廖俊波在政和县旅游资源开发会上介绍情况。
他的微信名叫“樵夫”，
从走上工作岗位到主政一方发展，
他几十年如一日，牢记入党誓言，
夙夜在公、勤政为民，
俯首甘为“樵夫”。
1990年，
26岁的钟扬在入党志愿书中郑重写道：
“我是一个在红旗下长大，
受党的教育培养多年的青年科技人员。
愿为党工作，为革命事业奋斗终身。”
他连续援藏16年，
在野外收集上千种植物4000多万颗种子，
用心培育大批优秀学子……
在53岁的人生旅程中，
留下太多不平凡的足迹。
他始终坚信：
“一个基因可以拯救一个国家，
一粒种子可以造福万千苍生。”
他的追求里有无数的别人，
唯独没有自己。
心系患者，
儿科医生贾立群许下承诺
“24小时服务、随叫随到。”
从医40年，
他挽救2000多名危重患儿的生命。
为挤出时间多给患者做检查，
他与家人挤在医院附近的职工宿舍。
为了避免患者塞红包，
他把白大褂上的口袋缝死……
在同行和患者眼中，
他已经有响当当的“品牌”，
但在他心中，
“共产党员才是真正的金字招牌”。
从1921年到2018年，
从58名党员发展到八千多万名党员，
中国共产党一路乘风破浪，
中国共产党人初心未改。
△央视公益广告《我是谁》
民族复兴的词典里，
没有“容易”唯有“奋斗”；
造福人民的道路上，
没有“敷衍”唯有“奉献”；
如此，
人民才有信仰，
民族才有希望，
国家才有力量。
新时代，
在习近平总书记的带领下，
不忘初心、牢记使命、永远奋斗，
以此献给中国共产党成立97周年。