今天，以此献给97岁的你！

今天（7月1日）是中国共产党成立97周年。

2017年10月31日，十九大刚刚闭幕不久，在一个新时代的开始，习近平总书记带领其他几位中共中央政治局常委同志，专程从北京前往上海和浙江嘉兴，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，回顾建党历史，重温入党誓词。在南湖革命纪念馆熠熠生辉的党徽之下，习近平再次强调，“唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。”

△2017年10月31日，在上海中共一大会址纪念馆，习近平带领其他中共中央政治局常委同志一起重温入党誓词

中国共产党的初心是什么？在党的十九大报告中，习近平总书记如此解释，“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。”

1921年夏天，中国共产党从浙江嘉兴南湖的一条小船起航，从四渡赤水到饮马长江、从引领改革潮到领航中国梦，中国共产党改变了一个民族的走向和亿万人的命运，唯一不变的依旧是爱国、为民的初心。

为中华民族谋复兴 没有哪个政党，能比中国共产党更懂中国，更能扛起复兴使命。以使命之名，97年来，中国共产党人义无反顾，推动中国浩荡前行。

1935年，

方志敏在《可爱的中国》里如此畅想未来：

“我们相信，

中国一定有个可赞美的光明前途。

到处都是活跃跃的创造，

到处都是日新月异的进步……”

在革命的道路上，

面对严刑，他正义凛然

“敌人只能砍下我们的头颅

绝不能动摇我们的信仰”

36岁，他英勇就义，

留下了激励后人的铮铮誓言

也留下了复兴中华民族的理想种子。

1955年，

在美国被软禁的钱学森，

在临回国前对报界发表讲话说：

“我打算竭尽努力，

去帮助中国人民建设自己的国家，

使我的同胞能过上有尊严和幸福的生活。”

1960年，在他的具体领导下，

我国研制成功第一枚导弹。

他还主持我国“两弹结合”的相关试验工作，

1966年我国第一次导弹核武器试验成功，

1970年我国第一颗人造地球卫星发射成功……

仅仅十多年时间，

我国国防尖端技术取得一系列重大突破。

△钱学森在发射现场指导

在他心里，

国为重，家为轻，

科学最重，名利最轻。

他以严谨的科学态度助力中国航天，

更以共产党员的忠诚奉献祖国。

1960年，

在极其艰苦的条件下，

王进喜和队友们写下如此豪迈诗句：

“北风当电扇，大雪是炒面，

天南海北来会战，

誓夺头号大油田！”

在苦难中成长，

王进喜以朴素的报恩思想

和极大的劳动热情，

投身于祖国的石油事业。

危急时刻，

他跳进泥浆池，用身体制止井喷。

最终他带领1205钻井队，

只用短短六天时间，

打出了大庆油田历史上的第一口井。

△大庆油田上搭建起来的第一口钻井萨55井

“宁肯少活二十年，

拼命也要拿下大油田！”

这位铁人，

最终用短暂的生命践行了铿锵誓言。

1988年，

黄大年在入党志愿书中如此写道：

“若能做一朵小小的浪花奔腾，

呼啸着加入献身者的滚滚洪流中，

推动历史向前发展，

才是一生中最值得骄傲和自豪的事情。”

△黄大年的毕业留言册

他胸中亮着一盏“报国”的灯，

放弃海外优越的条件回国，

率先垂范，为祖国奉献赤胆忠心。

他用生命去追赶世界先进水平，

回国七年，

就像一枚超速运动的转子，

将一个个高端科技项目推向最前沿。

△黄大年与万米钻机模型

58岁，他的生命戛然而止，

但他这份矢志不渝的报国之志，

仍激励我们“只争朝夕”。

为中国人民谋幸福

没有哪个政党，能比中国共产党更贴近人民，更能全心全意为人民服务。因为来自人民，97年来，中国共产党和人民一起共克时艰、创造幸福。

7岁成孤儿，在乡亲的拉扯下长大，

雷锋在日记中写道：

“人的生命是有限的，

可是为人民服务是无限的，

我要把有限的生命，

投入到无限的为人民服务之中去。”

他扶老携幼，

做好事从不留名；

他参加上寺水库抢险救灾，

带病连续奋战7天7夜；

他干一行爱一行，

甘做“螺丝钉子”。

他是无私的火烛，一生奉献给人民，

在短暂的人生里，

他让“雷锋”成为一种精神和荣光。

在福建东山县做了任期最长的县委书记，

谷文昌说：

“人民的需要就是我们的工作。

党要求什么，群众需要什么，

我们就去做什么。”

把自己的生命注入生生不息的绿树，

在荒沙滩上，

他带领干部群众筑堤、挑土、植草种树，

在194公里的海岸线筑起了“绿色长城”，

实现粮食亩产过千斤，

群众称他为“谷满仓”。

他是“时刻想着群众，忘记自己的人”，

做事“一贯有益于广大群众”，

时至今日，

当地群众仍然“先祭谷公，后祭祖宗”。

把群众的事当作自己的事来对待

廖俊波经常挂在嘴边的一句话是：

“帮老百姓干活、保障群众利益，

怎么干都不过分。”

△廖俊波（中）在福建政和县铁山镇东涧村向花农了解花卉生产情况

“每年都要给老百姓一个惊喜。”

这是他担任福建政和县委书记期间，

对人民的承诺。

3年多时间，

当地累计减少贫困人口3万多人。

他无私忘我地奉献，

“帮老百姓干活，怎么干都不过分。”

△廖俊波在政和县旅游资源开发会上介绍情况。

他的微信名叫“樵夫”，

从走上工作岗位到主政一方发展，

他几十年如一日，牢记入党誓言，

夙夜在公、勤政为民，

俯首甘为“樵夫”。

1990年，

26岁的钟扬在入党志愿书中郑重写道：

“我是一个在红旗下长大，

受党的教育培养多年的青年科技人员。

愿为党工作，为革命事业奋斗终身。”

他连续援藏16年，

在野外收集上千种植物4000多万颗种子，

用心培育大批优秀学子……

在53岁的人生旅程中，

留下太多不平凡的足迹。

他始终坚信：

“一个基因可以拯救一个国家，

一粒种子可以造福万千苍生。”

他的追求里有无数的别人，

唯独没有自己。

心系患者，

儿科医生贾立群许下承诺

“24小时服务、随叫随到。”

从医40年，

他挽救2000多名危重患儿的生命。

为挤出时间多给患者做检查，

他与家人挤在医院附近的职工宿舍。

为了避免患者塞红包，

他把白大褂上的口袋缝死……

在同行和患者眼中，

他已经有响当当的“品牌”，

但在他心中，

“共产党员才是真正的金字招牌”。

从1921年到2018年，

从58名党员发展到八千多万名党员，

中国共产党一路乘风破浪，

中国共产党人初心未改。



△央视公益广告《我是谁》

民族复兴的词典里，

没有“容易”唯有“奋斗”；

造福人民的道路上，

没有“敷衍”唯有“奉献”；

如此，

人民才有信仰，

民族才有希望，

国家才有力量。

新时代，

在习近平总书记的带领下，

不忘初心、牢记使命、永远奋斗，

以此献给中国共产党成立97周年。