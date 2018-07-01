今天

是她成立97周年纪念日

祝福你，中国共产党

她是谁？她在哪？

寻常的日子里

可能你从未想过这个问题

但其实每一天她都在你身边

她是一种奉献

奔走在89岁老人吴锦泉的脚下

走街串巷替人磨菜刀剪子

一天下来也就挣个十块八块

一个退休老人这么拼命挣钱干什么？

党龄60年的吴锦泉说：

全部用于帮助别人！

她是一种责任

沉甸甸地担在放牧守边34年的

老民兵桑杰曲巴肩头

女儿卓嘎、央宗在父亲的带领下

加入中国共产党

半个多世纪来

父女三人以放牧为生

守护着祖国数千平方公里的国土

她是一种信仰

深藏在科学家黄大年的心头

留学英国18年

当祖国一声召唤

他用最短的时间辞职回国

推动自主技术装备研发

突破国外技术封锁

她是一种坚守

践行在解放军档案馆馆员刘义权

终其一生呵护历史的行动中

他征集革命历史档案11万余件

接收军事档案71万余件

确诊癌症8个月

仍坚持完成了5000多件的查阅

她是一种无畏

看到晚期艾滋病患者

皮肤溃烂、恶臭连连

有护士捂着嘴往外跑

护士长杜丽群却微笑着

为患者清创消毒

一干就是两个小时

她是离开最晚的那一个

她是开工最早的那一个

她是想到自己最少的那一个

她是牵挂大家最多的那一个

97年前

诞生伊始的她不过是

当时中国300多个政党之一

成员最初仅50余人

97年后

她已成为拥有8956.4万名党员

457.2万基层组织的

世界第一大执政党

风雨兼程，她的初心始终未改

在她的带领下

中国特色社会主义进入了新时代

我们比历史上任何时期

都更接近、更有信心和能力

实现中华民族伟大复兴的目标

“人民对美好生活的向往，

就是我们的奋斗目标。”

这是她对人民的深情表白

也是对中国未来的庄严承诺

97年

对于一个人，也许很漫长

对于一个国家，弹指一挥间

对于一个政党，恰是风华正茂

你看得到她的活力，她的自省

她的坚守，她的革新



生日快乐，我的党！

新时代，我们不忘初心

继续前行！

来源：央视网