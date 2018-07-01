习近平这样庆祝党的97岁生日

新华网记者 王子晖

【学习进行时】习近平总书记6月29日主持中共中央政治局第六次集体学习，主题是加强党的政治建设。习近平说，我们以这个题目进行集体学习，目的是深化对党的政治建设的认识，增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性，并以此庆祝党的97岁生日。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您解读总书记的深刻用意。

7月1日是党的生日。6月29日，习近平总书记主持中共中央政治局第六次集体学习，主题是加强党的政治建设，“以此庆祝党的97岁生日。”习近平说。

党的政治建设是党的根本性建设，居于统领地位，是我们党不断发展壮大、从胜利走向胜利的重要保证。以此为题进行集体学习来庆祝党的生日，颇具深意。

这次集体学习，习近平对党的政治建设这个重大命题进行了十分深刻的阐释。

党的政治建设是党的根本性建设

中国共产党是拥有崇高政治理想、高尚政治追求、纯洁政治品质、严明政治纪律的马克思主义政党，党的先进性最根本的是政治上的先进性。旗帜鲜明讲政治是我们党作为马克思主义政党的根本要求。

因此，党的十九大明确提出党的政治建设这个重大命题，强调党的政治建设是党的根本性建设，要把党的政治建设摆在首位。

习近平语重心长地说，如果马克思主义政党政治上的先进性丧失了，党的先进性和纯洁性就无从谈起。这就是我们把党的政治建设作为党的根本性建设的道理所在。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在坚定政治信仰、增强“四个意识”、维护党中央权威和集中统一领导、严明党的政治纪律和政治规矩、加强和规范新形势下党内政治生活、净化党内政治生态、正风肃纪、反腐惩恶等方面取得明显成效，一个重要原因就是在全面从严治党实践中，始终把党的政治建设摆在突出位置。

总结五年多来的卓著成效，习近平强调，实践使我们深刻认识到，党的政治建设决定党的建设方向和效果，不抓党的政治建设或背离党的政治建设指引的方向，党的其他建设就难以取得预期成效。

党的政治建设是一个永恒课题，无论党的建设推进到什么阶段，要确保党的建设方向和效果，政治建设这个根本都不能有丝毫动摇。

七方面要求全面加强党的政治建设

此次集体学习，习近平就加强党的政治建设提了七方面要求。

一是把准政治方向。政治方向是党生存发展第一位的问题，事关党的前途命运和事业兴衰成败。我们所要坚守的政治方向，就是共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想、“两个一百年”奋斗目标，就是党的基本理论、基本路线、基本方略。

二是坚持党的政治领导。要引导全党增强“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

三是夯实政治根基。加强党的政治建设，要紧扣民心这个最大的政治，把赢得民心民意、汇集民智民力作为重要着力点。

四是涵养政治生态。营造良好政治生态是一项长期任务，必须作为党的政治建设的基础性、经常性工作，浚其源、涵其林，养正气、固根本，锲而不舍、久久为功。

五是防范政治风险。要教育引导各级领导干部增强政治敏锐性和政治鉴别力，做到眼睛亮、见事早、行动快。

六是永葆政治本色。加强党的政治建设，必须以永远在路上的坚定和执着，坚决把反腐败斗争进行到底，使我们党永不变质、永不变色。

七是提高政治能力。各级领导干部特别是高级干部要炼就一双政治慧眼，不畏浮云遮望眼，切实担负起党和人民赋予的政治责任。

这七方面要求彼此联系、相互作用，形成一个有机统一的整体，关系着党的思想、组织、作风、纪律、制度等方方面面，实质上是用党的政治建设统领党的各方面建设，提供每一方面建设的坚强政治保证。

仔细理解习近平具体的阐释，每一项要求都体现着习近平对十八大以来党中央加强党的政治建设一系列重要经验的科学总结，要使全党深化对党的政治建设的认识，增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性，这七方面要求必须深刻领会，牢牢把握，坚决遵循。

坚持党中央权威和集中统一领导最重要

“坚持党的政治领导，最重要的是坚持党中央权威和集中统一领导。”习近平强调。

习近平指出，中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量。

坚持和加强党的全面领导，首先要坚持党中央权威和集中统一领导。保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。

党的十九大在新时代党的建设总要求中明确提出加强党的政治建设，把保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导作为党的政治建设的首要任务。

坚持党中央权威和集中统一领导，是我国革命、建设、改革的重要经验，是一个成熟的马克思主义执政党的重大建党原则。

五年多来，我们党以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，提出一系列新理念新思想新战略，出台一系列重大方针政策，推出一系列重大举措，推进一系列重大工作，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业发生历史性变革。最根本的原因就是以习近平同志为核心的党中央的坚强领导。

加强党的政治建设，首要的就是把坚持党中央权威和集中统一领导作为明确的政治准则和根本的政治要求，在思想上高度认同，政治上坚决维护，组织上自觉服从，行动上紧紧跟随，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威。这是对共产党人党性的考验，也是根本的政治纪律和政治规矩。

走过97年波澜壮阔历史进程的中国共产党是世界上最大的政党。大就要有大的样子。只有永葆政治上的先进性，党才能把自身建设好、建设强。

这就是中共中央政治局以加强党的政治建设为题进行集体学习来庆祝党的97岁生日的深意所在