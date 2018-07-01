【原声】听，习总书记讲中国共产党的成功之路

1921年7月，在中华民族内忧外患、社会危机空前深重的背景下，中国共产党应运而生。这一开天辟地的大事变，不仅深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，也深刻改变了世界发展的趋势和格局。97年来，中国共产党从最初的50多名党员，发展到拥有8900多万党员的世界第一大执政党，团结和带领中国人民夺取革命、建设、改革一个又一个伟大胜利，实现从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃，创造了人类社会发展史上惊天动地的奇迹。

中国共产党为什么行？世界充满好奇。党的十八大以来，习近平总书记围绕党的发展建设等问题作出许多精辟论述，深化了对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，也对“世界之问”作出了回答。在中国共产党诞生97周年之际，中国之声推出特别策划《听，习总书记讲中国共产党的成功之路》。

2017年10月31日，党的十九大闭幕仅一周，习近平总书记就带领全体中共中央政治局常委前往上海和浙江嘉兴，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，回顾建党历史，重温入党誓词，宣示新一届党中央领导集体的坚定政治信念。他强调，上海党的一大会址、嘉兴南湖红船是我们党梦想起航的地方。我们党从这里诞生，从这里出征，从这里走向全国执政。这里是我们党的根脉。

习近平：事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。

不忘初心，方得始终。从成立之日起，中国共产党就把实现共产主义作为党的最高理想和最终目标，义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命。在党的十九大报告中，习近平总书记指出，中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。

习近平：为了实现中华民族伟大复兴的历史使命，无论是弱小还是强大，无论是顺境还是逆境，我们党都初心不改、矢志不渝，团结带领人民历经千难万险，付出巨大牺牲，敢于面对曲折，勇于修正错误，攻克了一个又一个看似不可攻克的难关，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。

指导思想是一个政党的精神旗帜。在庆祝中国共产党成立95周年大会上，习近平总书记指出，中国共产党之所以能够完成近代以来各种政治力量不可能完成的艰巨任务，就在于始终把马克思主义这一科学理论作为自己的行动指南，并坚持在实践中不断丰富和发展马克思主义。马克思主义及其在中国的发展，为党和人民事业发展提供了既一脉相承又与时俱进的科学理论指导，为增进全党全国各族人民团结统一提供了坚实思想基础。

习近平：马克思主义是我们立党立国的根本指导思想。背离或放弃马克思主义，我们党就会失去灵魂、迷失方向。在坚持马克思主义指导地位这一根本问题上，我们必须坚定不移，任何时候任何情况下都不能有丝毫动摇。

理论的生命力在于不断创新，推动马克思主义不断发展是中国共产党人的神圣职责。在90多年的发展进程中，中国共产党将马克思主义与中国实际相结合，形成了毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央结合新的时代条件和实践要求，进行艰辛理论探索，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想，开辟了马克思主义中国化的新境界。在党的十九大报告中，习近平总书记强调：

习近平：新时代中国特色社会主义思想，是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展。

方向决定道路，道路决定命运。新中国成立以来特别是改革开放40年来，中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际和时代特征相结合，成功开辟了中国特色社会主义道路，使世界上最大的发展中国家在几十年间跃升为世界第二大经济体，发展成就令世人瞩目。习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上指出，要坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚持党的基本路线不动摇，不断把中国特色社会主义伟大事业推向前进。

习近平：全党同志必须牢记，我们要建设的是中国特色社会主义，而不是其他什么主义。历史没有终结，也不可能被终结。中国特色社会主义是不是好，要看事实，要看中国人民的判断，而不是看那些戴着有色眼镜的人的主观臆断。中国共产党人和中国人民完全有信心为人类对更好社会制度的探索提供中国方案。

习近平总书记强调，改革开放是当代中国最鲜明的特色，是我们党在新的历史时期最鲜明的旗帜。改革必须坚持正确方向，既不走封闭僵化的老路、也不走改旗易帜的邪路。

习近平：我们要把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标，勇于推进理论创新、实践创新、制度创新以及其他各方面创新，让制度更加成熟定型，让发展更有质量，让治理更有水平，让人民更有获得感。

中华民族历来讲求“天下一家”，憧憬“大道之行，天下为公”的美好世界。作为世界上最大的政党，中国共产党不仅为中国人民谋幸福，也为人类进步事业而奋斗。2013年，习近平总书记首次提出构建人类命运共同体的倡议。几年来，中国共产党坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体，得到国际社会的广泛支持和赞同。这一理念先后写入《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》，更让世界看到了中国共产党人“推动构建人类命运共同体”的坚定决心。在去年的中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平总书记指出，中国共产党将一如既往为世界和平安宁、共同发展和文明交流互鉴作贡献。

习近平：面向未来，中国共产党愿同世界各国政党加强往来，分享治党治国经验，开展文明交流对话，增进彼此战略信任，同世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界！

中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。作为国家最高政治领导力量，中国共产党是实现中华民族伟大复兴的根本保证。治国必先治党，治党务必从严。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、从严治党，形成了全面从严治党思想。实践充分证明，中国共产党能够带领人民进行伟大的社会革命，也能够进行伟大的自我革命。在十三届全国人大一次会议闭幕会上，总书记指出：

习近平：中国共产党要担负起领导人民进行伟大社会革命的历史责任，必须勇于进行自我革命，坚持立党为公、执政为民，深入推进全面从严治党，坚决扫除一切消极腐败现象，始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，永远保持马克思主义执政党本色，永远走在时代前列，永远做中国人民和中华民族的主心骨！

7年时光荏苒，97年沧桑巨变。当年承载着民族希望的小小红船，如今已经变成承载着13亿多中国人民希望的巨轮。乘着新时代的浩荡东风，中国共产党将团结带领全国各族人民，在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的征程上继续前进。