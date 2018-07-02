文／图 晨报记者 陶 令

梅雨季的来临意味着盛夏的开启。阴晴不定的天气，节节攀升的气温，人体感觉的酷暑，对众多水果来说犹如大自然馈赠的催熟剂。这不，赶在走进盛夏前，先去葡萄主题公园里尝鲜，或是蓝莓园里动动手，感受盛夏果实季的甜蜜与幸福

蓝莓产自热城

被誉为高营养价值的蓝莓，居然就产自时下热门的中合峰会举办地——青岛。结伴前往位于崂山区的蓝莓之约采摘园，在这片占地500亩的蓝莓王国里尽情感受原生态的边摘边吃的乐趣。

崂山清

曾经去崂山只是爬山过个山门，也曾梦想求个隐身术，可如今的崂山已全然不同。在这里享受山水清新，更有着原生态的水果采摘等着你。本月的重头戏就数蓝莓了，正逢高产季，赶紧带着熊孩子去报到吧！

因园博会在此召开，今日的崂山已然一派新景象。入住青岛世园假日酒店，德风城堡式的建筑，让人不禁回味青岛这座独具海外风情的历史之城。其实，除了选住此地交通便捷，门前就是崂山山脉绵延，出门就是被誉为极美地铁的十一号线，更重要的是，作为假日品牌旗下实践“多留一天欢乐指南”的首批酒店，已经规划了数条目的地周边的探索路线，从当季的蓝莓采摘、学做手工花样大馒头到避暑清凉的涉水赏景，对于暑期出游的家庭客来说，尽享欢乐旅行信手拈来。

驱车18分钟，蓝莓园一览无遗地展现在眼前。小小的水果种植在山坡上，一丛丛一簇簇，高度大抵及膝，采摘起来几乎零门槛，不用任何工具，只需确保轻采轻拿即可。与采摘其他水果不同，蓝莓是边采边吃的，一张门票就全部包含了，如果还想带走，则需按照院内的标价另行购买。话说，崂山的蓝莓还真就特别合适当场采当场吃，有经验的吃客说，洗过后的蓝莓口感会被改变，这里无公害原生态的种植法则丝毫不用担心。园内还有自制的蓝莓酒、蓝莓果酱售卖，倒也是一件特色手信。

工兵：采蓝莓一定要穿合脚宜爬坡的运动鞋，怕晒的可穿长衣长裤也防蚊，亲子采摘，家长要照看好孩子，蓝莓种植地有坡度，小孩子独自一人爬山还是有危险的。

马陆的葡萄熟了

作为嘉定观光农业旅游的金字招牌，每年盛夏开启的葡萄采摘季总是如约在马陆葡萄主题公园举办，这个本周六也拉开了帷幕，这个葡萄季将持续至10月中旬，早熟、中熟和晚熟等共计二十余款将轮番上演甜蜜的盛夏，这一桌葡萄盛宴已开席了。

采摘乐

其实，早在上个月的22日，部分早熟品种已经悄悄上市静候采摘季的开启。相较于往年，今年面市的早熟品种多些，尤其是数款明星产品更是迎来了好收成，如香味馥郁且果肉清脆的京蜜，一颗颗绿色饱满的身形更诱人，又如10-1这款，别看名字学术了些，但入口那道些许的香甜搭配入口厚实的果肉感，特别受推崇呢！

相比较潮湿体感，梅雨季的酷暑对当季的葡萄品种成熟来说可是一次上佳的糖度飙升过程。选一个周末尽情享受采摘的乐趣吧！步入葡萄主题公园，一长溜绿茵茵的葡萄长廊立刻将暑气隔绝在外，满藤的葡萄架上爬满了绿色的枝蔓，一串串巨峰正逢疯狂的生长期。据了解，正因为巨峰独具超强的抗病性，因此长廊特别选用了这个品种，无论是观赏还是品尝兼而有之。众所周知，巨峰是上海人的钟爱，每年销量都名列前茅呢。

论及葡萄采摘，可真是个体力活，一把剪刀配一个篮子，记得先得听听导游传授采摘技巧。别看一串串成熟的葡萄颤颤悠悠地垂挂着，可真要采摘下来，还非得用上剪刀不可，葡萄藤的韧劲首屈一指，所以在用剪刀时还是需要用些力的，对小朋友来说要特别注意安全。

带孩子体验采摘乐趣，除了动手的快乐之外，不妨带他们多了解一些田间的知识吧！比如去主题公园今年尝试的生草栽培大棚里看看，相比普通的土壤栽培，这些大棚里的地面全部用草覆盖着。可别小看了这些草，它们是公园的工作人员特别在春天撒下的鼠尾草、草头等种子，待其生长茂盛也完成了对大棚葡萄藤的肥料滋养，相比传统的大棚灌溉，铺草会令土壤更湿润，也会帮助自动调节棚内的温度，对于葡萄的生长更绿色、生态，这些对于都市里的孩子都很新鲜呢！

工兵：盛夏的葡萄品种基本分三个阶段依次上市，本月上旬前均为早熟品种，而截至8月底期间的中熟品种最为丰富，外形可爱的金手指和入口爽脆的阳光玫瑰堪称人气王；晚熟品种则可以挑选信浓乐、意大利和白萝莎这些更可口。

游园乐

整座葡萄主题公园里，能吸引孩子驻足的不仅仅是葡萄采摘，还有琳琅满目的葡萄品种可辨识。记得首先带他们去走走瓜果廊，见识一下平日里餐桌上的各种蔬果，或者进迎宾园研究一下"浑身都是宝"的葡萄。

瓜果廊虽是户外的，但路的两边种满了茄子、辣椒、毛豆等蔬菜，而廊架上挂着的蔬果更是品种丰富，有丝瓜、冬瓜、西葫芦等等，满目的丰收景象。这些个蔬果品种足以让孩子们兴致盎然了，就连年轻的爸妈说不定也不定认识每一款呢，尽管平日里吃过，却不一定见过它们生长在田头的模样。

下一站就去迎宾园吧，充分见识葡萄的宝贝价值。清凉的迎宾园里静下心来带着孩子先见识一下葡萄茶吧，产自每年第一批冒尖的葡萄藤上小嫩芽，产量有限但经过炒青后，依然能品尝到绿茶特有的清香；当然还能参加科普讲堂，听听葡萄是怎样开花的，以及还能制作葡萄果酱，无需添加糖就能得到甜度很高的葡萄果酱呢！

工兵：荷花本月初已陆续盛开，从酝酿到绽放至凋零，也就20天的周期，到本月底就谢了，所以赏荷还需抓紧时间，荷花盛开的时间真的是稍纵即逝。

WHAT'NEW

近日，洲际酒店集团旗下假日酒店在上海、成都、青岛三地首批推出“多留一天欢乐指南”，这份指南中不但涵盖了每座城市的特色景点与游玩项目，还提供游览贴士，对路线规划与时间分配提出可靠建议，提供完善、地道的出行方案，提升出游幸福感，帮助宾客尽享欢乐旅行。

据了解，第二批发布指南的城市，北京、苏州、杭州和香港已经在酝酿各自的“指南”了，计划八月推出。