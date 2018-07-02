相约吴江-旗袍的极致“诱惑”，爱上震泽丝绸之地



震泽——青瓦粉黛、小桥流水、轻舟欸乃，比一般的江南古镇更多了那么几分韵味，巷堂里弄，古宅深院让你似入水墨画卷中，处处见景，步步有韵。

让海派旗袍的极致“诱惑”与震泽丝绸文化、桑蚕文化相交融；旗袍的优舞；相融，桑蚕的精妙，人然合一，美食评弹、吴侬软语一定会让你念念不忘，常忆江南。

震泽，在明清丝绸产业鼎盛期，岁月留下了大顺码头、江丰银行、丝业公学等具有丝绸风情的古迹。千年时光，那里留下的是3.5万平方米的古建筑，60多处各级文保，是国家AAAA级旅游景区震泽。红砖墙、油纸伞，民国风情里一定会让你沉醉水乡，尊享丝韵。

当前，震泽正“以丝为媒”促进文商旅农融合发展，推进“宜游、宜业、宜居、宜文”的中国丝绸小镇建设。顺势而为的保护性开发，留下的更是有温度的古镇生活，是呼吸着的丝绸文化。震泽，也将随着“一根丝”的美丽蝶变继续焕发新的风采。

桑蚕之魅力蜕变

养蚕原本只留存在记忆里的蚕桑童趣，在小镇上已经回到现实！

丝绸丝为国服，精美的真丝旗袍，成为来到震泽的游客绝不能错过的艺术品！

生活这样一个充满生活气息、又饱含丝绸之美的“美丽震泽”，我们怎能不爱？

旗袍的美丽，用丝绸体现为佳。今天，就带大家体验海派旗袍文化与桑蚕文化的交融。

觅一袭最美旗袍+千年古镇游

推荐点：震泽古镇

穿一袭旗袍，撑一把伞走在江南的雨巷,与你擦肩而过的不是忧愁,而是淡淡的思念

爱极了这样的美，每一个女子都该有一件旗袍，每一个女子都有一条巷子在等你。寻觅旗袍的你，来震泽古镇吧！三千年时光积淀，宝塔街、禹迹桥、慈云塔，小镇的美，穿着旗袍走一走，美得惊艳。

爱旗袍的女子，走在古镇的宝塔街上，有惊喜噢。老街悠悠长长，旧时光的韵味仿佛被定格，街边商铺林立，茶馆、咖啡馆、手工艺店，当然也有丝绸商铺啦！

两地旗袍爱好者欢聚在美丽的震泽丝绸小镇：震泽湿地公园—太湖雪蚕桑文化园和民族蚕桑文化+海派旗袍文化比翼翱翔。两种文化不仅能成为人们的生活方式，更是一种文化浸润和精神风骨的寄托。

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