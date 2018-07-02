“晋”显本色老友专享

在刚刚结束评选的“2017中国全域旅游魅力指数排行榜”中，山西省晋中市以第8名的成绩上榜。晋中得到了越来越多的人关注。晋中除了各种大院各种古城还有神马好玩的地方呀?我想说的是，晋中好玩的那真的是多的很呢。今天就跟随我一同来个晋中深度游吧。

黄河壶口瀑布

其奔腾汹涌的气势是中华民族精神的象征。东濒山西省临汾市吉县壶口镇，黄河至此两岸石壁峭立，河口收束狭如壶口，故名壶口瀑布。瀑布落差9米，蕴藏丰富的水力资源。它声如雷鸣，气势壮观，以排山倒海的独特雄姿著称于世。后乘车赴四大古城十一，最早被列为世界文化遗产的平遥古城。晚餐后，入住平遥特色民俗客栈。

五台山

山西省五台山中规模最大的黄教寺院。位于五台山台怀镇显通寺北侧灵鹫峰上。据传为文殊菩萨道场，即文殊居住处，故又名真容 院、大文殊寺;为五台山五大禅处之一。此寺创建于北魏孝文帝年间(471～499)，历代曾多次重修。明·永乐以后，山门内有天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿等建筑。各殿均用三彩琉璃瓦覆盖。又，寺内有康熙御碑，方座螭首，矗立在前院;乾隆御碑在东禅院碑亭内，以方形巨石雕成，高六公尺，每面宽一公尺，上刻汉、满、蒙、藏四种文字。菩萨顶是满族语言的叫法，意思是文殊菩萨居住的地方。菩萨顶历史悠久，到了清朝，它实际上成了皇室的寺庙，地位极其尊贵。

云冈石窟

开凿的时间可分为早、中、晚三期，不同时期的石窟造像风格也各有特色。早期的“昙曜五窟”气势磅礴，具有浑厚、纯朴的西域情调。中期石窟则以精雕细琢，装饰华丽著称于世，显示出复杂多变、富丽堂皇的北魏时期艺术风格。

冈石窟形象地记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的历史轨迹，反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。多种佛教艺术造像风格在云冈石窟实现了前所未有的融汇贯通。

平遥古城

古城的街道四通八达，最热闹的要数南大街和东大街。大街两侧有各式各样的小店，风格迥异但都很有特色。不论去哪个地方旅游，我都认为欣赏过夜景才是完美的。月色笼罩下的古城街道多添了几分韵味，闲逛小店，灯火通明，别有风味。

到了古城怎能不提酒吧。街道上就有几家有特色的酒吧，有文艺风的，也有比较热闹的。但真正的酒吧一条街在文庙后门对面哦。

又见平遥是平遥古城的一大精华，小编墙裂推荐。其实这也是小编一直想来平遥的原因。又见平遥剧场内景是一座模拟的小型平遥古城，观众随演员游走。一旦进入场中，你也就置身故事之中了，你不再是游客，而是故事中的人。你正在亲眼看着，亲自经历着，亲身体验着这个传奇的平遥故事。

美食：碗托、莜面栲栳栳、牛肉、水煎包、拨烂子、长山药、莜面搓鱼儿、沙棘汁、平遥碗脱则。

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