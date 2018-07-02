文/图 哑 哑

突如其来的高温，仿佛一个下马威。但夏日各种的美好就也如期而至

静安香格里拉大酒店

“同样是两位自幼专研美食并屡获殊荣的大厨，此次联手用’四手’联弹共同呈现了一场限时5天的经典法式舌尖之旅。”

上周，静安香格里拉大酒店的1515牛排馆请到了一位MOF的获得者，也是法国米其林一星主厨，作为客座主厨，他联手牛排馆的新主厨Mahi呈现了一份限时5天的特别菜单。创意十足的法式美味，分别设计了四道式午市和六道式晚市两款特别套餐菜单，为这个夏日带来视觉与味蕾双重享受。

作为一名MOF获得者，客座主厨堪称是法国的手工业诺贝尔奖，而此次本尊光临“四手联弹”，也是因为与现任主厨曾经共事，有着亦师亦友的情感。此次在牛排馆里开启法餐之旅令人格外期待。在保留经典纯正美式牛排的基础上，两位大厨以精湛的厨艺烹调，将法式料理的精髓传承于菜式中，不禁令人期待首次合作的两位大厨将为炎炎夏日开启怎样的一次美食之旅。

虹桥南丰城

“探险森林、奇幻迷宫、神秘树屋……在这里开启一场前所未有的童话奇遇，陪虫虫一路闯关成长，收获治愈夏日炎炎的小美好！此次特展特别邀请了孩子和家长心中的艺术创作大师艾瑞·卡尔合作，打造一个虫虫的成长世界。”

闯进绿意盎然的魔法森林，这里是毛毛虫成长的童话世界，穿越“毛毛虫迷宫区”，来到毛毛虫的奇幻世界，不但能感受毛毛虫破茧成蝶的华丽蜕变，迷宫区中心更设有50多种蝴蝶标本展示，感受奇妙视觉体验的同时学习各种蝴蝶的不同特性……当然最受孩子们欢迎的要数丛林七重关卡的奇妙旅程了。无论是毛毛虫互动区，还是丛林磁力贴、绘本区、钻洞区或是积木还原区和毛毛虫翻转屋，让孩子在各种场景的变换中感受其成长的旅程。

据了解，截止本月29日前，毛毛虫的童话世界里还特别矗立了一座奇趣树屋，在这里，你能见证虫虫破茧成蝶的美丽身影，而那座滑滑梯更是孩子们的钟爱。

迪士尼旗舰店

“暑期快带着孩子来寻找米奇，验证一下你的迪粉指数有多高。除了分享欢乐，你还可以在这里找到各种缤纷多彩的夏日商品，让人瞬间开启‘度假模式’好心情的美物。

夏日的上海怎能少了迪士尼的欢乐元素？！第一站就去迪士尼旗舰店里“寻找米奇”吧。今年恰逢“米奇90周年”，毗邻东方明珠的旗舰店里隐藏着众多大大小小的米奇，这个源于迪士尼幻想工程师的创意正在吸引着越来越的迪粉前来探索这份惊喜。据透露，迪士尼历来有“隐藏米奇”的传统，在这里也不例外，无论是店外广场上的米奇头形状的花坛，还是店内也同样充满了各种大大小小的隐藏米奇，都等待着你去发现这份惊喜。而今年为了庆祝“米奇90周年”，凡有缘找到隐藏米奇的人都能参与活动获得惊喜礼物之外，另有5位幸运粉丝将被邀请参加庆典，与米奇见面。

热辣辣的夏季怎能少了假期？在这一季缤纷多彩的夏日里，迪士尼主体的度假旅行商品层出不穷，无论是阳光灿烂的“夏威夷史迪奇”，还是雨季出行最佳伴侣“维尼的旅行”系列，都令旅途增添一抹亮色。