巴西有望携手比利时挺进八强

晨报特派记者 金 昊（莫斯科7月1日电）

北京时间今天，内马尔即将率领巴西迎战墨西哥，尽管小组赛最后一轮墨西哥莫名其妙地输给了瑞典，但小组赛第一轮战胜德国队的优异表现还是足以引起巴西队的重视。如果能顺利拿下墨西哥，巴西还需要面对比利时和日本之间的胜者，这两支球队的比赛也将在今天打响。

小组赛三战全胜的比利时目前是夺冠的大热门，在小组赛最后一轮进行了9人轮换的他们把全部的力量留在了这场1/8决赛，这对于实力原本就处于下风的日本队来说显然不是个好消息。

巴西vs墨西哥

整体实力决定比赛结果

昨天，墨西哥中场瓜尔达多在接受采访时表示：“能够在淘汰赛首轮对上巴西，是一件完美的事情，我们对此很激动。”

从瓜尔达多的表态当中，我们也不难看出墨西哥球员对待本场比赛的态度。的确，作为国际足坛不可忽视的一支劲旅，墨西哥足球“不服软”的特质就像他们细腻的技术一样闻名全球。贝拉、多斯桑托斯、埃尔南德斯等人都是闯荡欧洲赛场多年的老将，而在与德国队一战中上演“一球成名”的洛萨诺更是早就成为欧洲各大豪门球探的观察对象。

从整体实力上而言，这支墨西哥足够有特点，足够有拼劲，但他们的整体实力依然弱于巴西，这是不争的事实。

除了小组赛首轮意外被瑞士逼平，巴西在后两场小组赛中展现了他们控制比赛的能力，在“体系足球”的帮助下，内马尔渐渐开始适应世界杯赛场的节奏并收敛个人的锋芒，在能够依靠“体系”赢得比赛的情况下学会保留自己的体力和实力，是一个超一流巨星必须学会的事情。

对于26岁的内马尔来说，如果说4年前的他还是个孩子，那么现在正值当打之年的他应该是“五星巴西”毫无争议的领袖。据巴西媒体报道，在家人和朋友的帮助下，内马尔的情绪已经趋于平稳，而好朋友道格拉斯·科斯塔的伤愈复出，也会让内马尔在场上的压力小很多。

比利时vs日本

“球员上限”决定比赛结果

与波兰队一战，西野郎选择在比赛最后十分钟不再进攻，这个战术选择也让他和日本队遭受诘责。在日本媒体和球迷看来，“躺着等赢”是完全不能被接受的。

与此同时，与波兰一战赛前“首发阵容调整”被日本媒体泄密的事情也让日本媒体和国家队之间的关系显得有些紧张，在昨天的训练结束之后，已经要走到休息区的长友佑都突然返回混合采访区并对日本媒体说：“之前的事情（首发名单泄密）让我们球员都感到很不舒服，无论如何，希望大家之后能跟我们站在一起。”

从球员个人能力上来看，日本队和比利时队的差距，不是用拼命的态度和积极的跑动就可以弥补的。小组赛末轮，轮换5人的日本队连波兰队的大门都“敲”不开，而轮换9人的比利时却能在面对轮换8人的英格兰时踢得游刃有余，这就是“球员上限”的差距。

在赛前发布会上，马丁内斯和库尔图瓦都表示了对日本队的重视。马丁内斯说：“日本队是一只组织有序、充满活力并且讲究技术的球队。”而库尔图瓦则表示：“日本队的整体技战术非常强，我们必须小心应对。”看得出，上一场比赛大轮换的比利时队已经把所有能量都积攒到了与日本队的比赛中，亚洲唯一一支出线的球队恐怕也很快要和俄罗斯世界杯说再见了。

7月2日22:00巴西 VS 墨西哥

7月3日02:00比利时 VS 日本