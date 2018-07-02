NFL中国腰旗橄榄球赛9月火爆开赛-赛事独家运营权花落天行

晨报记者 王 嫣

6月30日，NFL职业橄榄球大联盟中国区授权天行达阵青少年橄榄球学院作为NFL中国腰旗橄榄球赛官方独家运营合作伙伴的签约仪式，在上海静安体育中心隆重举行。本次合作，预示着天行达阵作为中国橄榄球运动的中坚力量，将再次掀起NFL橄榄球的热潮。美国职业橄榄球大联盟西雅图海鹰队全明星四分卫拉塞尔·威尔森、NFL中国区总经理杨瑞奇先生、天行达阵创始人陈发权先生出席活动并参加了发布仪式。

适合青少年的安全运动

腰旗橄榄球赛是一项尤其适合青少年的安全运动。球员在腰间系上腰旗，以扯掉持球队员腰旗来代替冲撞，故此得名。NFL腰旗橄榄球比赛的标准场地为长70码（约64米），宽30码（约26.4米）的天然或人工草地，可以根据实际情况调整场地大小。比赛中也不允许身体接触，是橄榄球运动的最简化和安全版本。由于它不受人数、场地、性别以及年龄的限制，任何人都能参与并乐在其中。尤其对于青少年群体，参与腰旗橄榄球运动可以极好地帮助其培养团队意识和沟通能力，促进青少年身心健康发展。

将NFL中国腰旗橄榄球赛交给天行达阵承办，NFL中国区总经理杨瑞奇先生表示，是看重他们在橄榄球青少年培训领域具有许多年的经验，有专业的场馆设施，训练课程，指导教练和工作人员。据悉，天行达阵发展至今，在包括北京、上海、佛山、深圳、广州等全国13个城市开设直营子公司，校区25个、教练员总数280人，在册会员总数超过8000人，培训,人数超过2万人。天行达阵还会定期展开地域间的交流与配合、举办全国性的比赛。除此之外，天行达阵还会组织专业比赛、美国职业碗冬令营纪行、暑期训练营等丰富多彩的活动，让孩子们在充分体验橄榄球魅力的同时收获身体与心灵的成长。

赛事10年呈爆发式增长

成立于2008年的NFL腰旗橄榄球赛如今已经来到第10个赛季。近年来，NFL腰旗橄榄球在中国获得了爆发式的增长，赛事从过去仅有的大学生组别发展到如今贯穿学龄前儿童到公开组的7个组别，参赛球队数量也从2014年的36支增加到了2018年的超过300支。NFL腰旗橄榄球赛同时也是NFL Play 60项目的重要组成部分之一，旨在关爱和促进下一代的健康成长，鼓励年轻人每天积极运动60分钟的生活理念。

发布会现场，超级碗冠军四分卫拉塞尔·威尔森看到中国孩子在橄榄球运动上表现出的热情，非常欣喜：“橄榄球这项运动无疑在中国是非常流行的。去年我见到了许多中国青少年在打橄榄球,他们展现出来的天赋和热情，都不输于我执教的威尔逊橄榄球学院的那些美国孩子。”

而天行达阵创始人张楠先生也感慨，“天行达阵作为NFL中国腰旗橄榄球赛的承办方，能够近距离接触并传达腰旗橄榄球的魅力，这不仅是橄榄球圈的幸事，更是我们天行达阵的幸事。”

如果你也喜爱腰旗橄榄球，想来试试身手，就请点“腰旗橄榄球联赛”的报名链接：http://www.skywayfootball.com/templates/specialty/cn/dis t/index.html#/。