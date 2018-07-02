这一夜之后，世界清静了

七郎

这一夜之后，世界杯在我的朋友圈出现的频率应该会大幅衰减——毕竟，随着梅罗的携手告别，就算只是看热闹不嫌事大的人也没有热闹可看了。

从吸引眼球的传播角度而言，利益最大化的结果当然是梅西和C 罗相遇在四分之一决赛，上演一场这个世界早期盼已久的世界杯双龙会，给过去十年的“二人转”组织一场最盛大的堂会。然而，俄罗斯毕竟不是好莱坞，既然强大如德国队也因为傲慢而付出了代价，那梅罗的擦肩而过也只是生活原来的模样。

这一夜之后，大量关于梅罗的段子、内涵图，应该会有一个井喷式的狂欢。无论他们的告别有多悲情，都依然挡不住营销手们那颗娱乐至死的心，况且，相互嘲讽原本就是梅吹和罗吹们十年来始终不会厌倦的相处之道，一家人就要走得整整齐齐。

这一夜之后，不知道会不会听到《阿根廷别为我哭泣》的弦律。如果有，那肯定会闪回出无数悲情的画面，以烘托梅西落寞的背影——在这个夜晚，他在通往铁王座的最后一条路上决死一搏，却成为了姆巴佩一战封神的背景。

姆巴佩的确太快了。他像利刃一般划过阿根廷人防线的咽喉，像极了1998年那个叫欧文的英格兰少年，只不过他更强壮，更冷血、更无情，也更具天赋。有人已经迫不及待地把这一夜视为划时代的对决，新王踩着旧王的身驱一战封神，王朝更替似乎是对这场进球大战最好的诠释，也是一个具有足够传播价值的剧本。但我想说的是，当一个有足够战术体系支撑的，天赋同样非人类，还只有19岁的姆巴佩，遇上一个自己认为自己就是体系，早已被荣誉所神化，也被荣誉所累，已经32岁的梅西时，你确定这只是一个煽情的故事，而不是一个事故？

我还想弱弱地问一句：以现在这支阿根廷队的传控能力，谁给了他们玩无锋阵的勇气，谁让他们自认为可以驾驭tiki-taka？难道迪马利亚那脚神仙远射和梅尔卡多那次只是差点没躲开的无心之作，就是对无锋阵的最好注脚？

其实，真正的王也有猥琐的时候。不信可以去问问坐在看台几近崩溃的马拉多纳。1990年的意大利之夏，当马拉多纳率领阿根廷在八分之一决赛中遭遇宿敌巴西时，在全场几乎被桑巴军团压制，只能委屈地放弃主导权的情况下，马拉多纳用突破之后的惊世一传助推卡尼吉亚完成了致命的一击，成为世界杯历史上最经典的一次防反偷袭。对了，那个叫卡尼吉亚的人绰号“风之子”，也有着风一般的速度。

也许对于梅西而言，C罗在同一天的一起告别也算是一个莫大的安慰。不过，在同样落寞的表情里，C罗应该有着更多的无奈。

和梅西不同，C罗并不缺少成熟的战术体系支撑，桑托斯治下的这支葡萄牙堪称当今世界足坛最务实、也最狡猾的强队。可惜他们却碰到了一支更务实、更狡猾，还更坚韧、更严密的乌拉圭队——至简却成熟高效的战术、严明的战术纪律、勤勉也不乏天赋的射手，这些都是身价、知名度和偶像故事无法渲染出的强队本质。

也许苏牙和卡瓦尼永远达不到梅罗在这个世界里的高度，但当你看到苏牙认真地执着于和队友的每一次配合，看到卡瓦尼贵为头号射手却甘心成为防守体系中最不惜力的棋子时，你也许就会明白，足球并不只是王和王的对决，粉和黑的日常。

梅罗走了，这未尝不是一件好事。至少，那一口整天刷屏，天生要强的奶终于有了归宿——世界清静了，我的那些90后小伙伴们又将换上新的微信头像，在这个偶像成堆，却如过江之鲫的时代，世界杯不再只是一次次的神话传说，这样挺好。