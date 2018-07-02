这样的阿根廷队，一切早已注定

晨报特派记者 俞 炯

（喀山7月1日电）

对于上届巴西世界杯的决赛球队来说，俄罗斯的喀山是苦涩的。卫冕冠军德国队爆冷输给韩国队，以小组垫底的身份出局。当地时间周六晚上，上届亚军阿根廷队尽管拼尽全力，但还是在八分之一决赛中3∶4输给了法国队，提前打道回府。

已沦落为南美二流

“我们原本还是有机会的，但是能说什么呢？这届国家队的整体实力真的不行。”一位阿根廷球迷在赛后沮丧地说道，“我们除了梅西有谁，阿奎罗和奥塔门迪是曼城的，迪马利亚是大巴黎的，罗霍是曼联，其他呢？看看法国队，首发几乎全部都来自豪门俱乐部。大家都已经尽力，和尼日利亚队的比赛，以及这场比赛，是我们踢得最好的两场。但现在阿根廷队就是这个实力。”

最好检验这支阿根廷国家队实力的比赛其实就是世界杯的南美区预选赛。

南美区10支球队打主客场双循环，一共18场比赛。阿根廷队的总战绩是7胜7平4负，这是一个什么样的数据，作为南美双雄之一，阿根廷队在预选赛上赢球的场次只比厄瓜多尔、玻利维亚和委内瑞拉多。积分榜上比排名第一的巴西队落后多达13分，本届世界杯上两队表现的差异也许就是最好的证明。即使拥有梅西依旧进攻乏力，这个问题在预选赛上也已经暴露出来，他们一共才打进19球，比进球最多的巴西队少了22个，比第二多的乌拉圭队少了12个，只有鱼腩玻利维亚队的总进球数比阿根廷队少。

进攻毫无章法，进球都靠梅西，或者是球员的个人能力，防守上也是漏洞百出，这不就是阿根廷队在俄罗斯暴露出来的问题吗？

阿根廷足球的滑坡表面看来也的确和人才断档有着直接的关系。梅西、阿奎罗、迪马利亚这代球员依旧在独挑大梁，就像那个阿根廷球迷说的，能在豪门踢球的还是这几个。剩下的球员都是难堪大用。记者采访了一位名叫马丁内斯的阿根廷记者，他很郁闷地表示，“你看看现在的阿根廷队这些球员，都不能叫阿根廷球员了。技术能力糟糕，停球传球都做不好，你能够指望他们什么？梅西被盯死的时候，实在是太少人能够挺身而出。”阿奎罗和迪马利亚还算是他提到的少数人，但下届世界杯呢？梅西已经35岁，阿根廷队的下一个梅西在哪里？

国内足球环境混乱

巴西有内马尔；法国不但有姆巴佩，后面还有勒马尔；德国队至少在去年的联合会杯上靠年轻球员获得了冠军。而作为传统强队的阿根廷，却将无法避免继续下滑，甚至看不到任何复兴的希望。

想想马拉多纳之后，阿根廷队至少还有巴蒂斯图塔、奥特加、雷东多、克雷斯波、萨内蒂等一群不说是超级巨星，但都在各自豪门俱乐部可以独当一面。现在呢？所以阿根廷队衰弱的更深层原因还是本土足球已经没有了能够持续培养出优秀球员的沃土。

2014年阿根廷足球掌门人格隆多纳去世之前，他在阿根廷足球圈可谓是一手遮天，自己也卷进了国际足联的受贿丑闻。没有了格隆多纳，阿根廷足协的争权夺利就更加愈演愈烈，联赛规则说改就改，国家队层面各种拖后腿的新闻层出不穷，甚至发生过当时的国家队主帅马迪诺和他的教练组10个月没有领到工资的事情。这也是为什么梅西一度表示退出阿根廷国家队的重要原因。如今阿根廷足球看不到未来，还真是要“感谢”阿根廷国内糟糕的足球环境。

错过最后救赎机会

再说回这次阿根廷队的俄罗斯世界杯之旅，毕竟梅西还在，阿奎罗和迪马利亚至少还贡献了精彩的进球，已经变成“老马哥”的马斯切拉诺也真是拼了老命，也展现了不错的状态。只要有梅西存在，如果战术得当、团队齐心，可能阿根廷队就算拿不了最后的冠军，至少还可以比现在走得更远。但大环境影响小环境，一切失败都是有原因的。

从技战术层面来看，“球星战术”已经不可能像马拉多纳时代那样可以对抗整体足球。现代的整体足球，加上顶尖球星才是取得好成绩的关键。所以一味依赖梅西的阿根廷队小组出线已经是奇迹了。

另外，不得不说的就是为了安抚梅西，阿根廷足协在国家队管理上的不作为——由得梅西任意妄为。阿根廷队就是“梅西朋友队”的批评不是空穴来风，比如桑保利就在门将位置上没有征召能力最强的曼联球员罗梅罗，原因是他和梅西有过节。结果阿根廷队本届比赛最大的命门就是门将。

桑保利基本就是一个傀儡，尤其是在球队战绩不佳压力巨大的情况下，他也乐得甩锅给梅西。所以就看到了阿根廷队在这场比赛中2∶3落后的时候，是梅西示意该换上阿奎罗了。靠着梅西的排兵布阵和临场指挥，阿根廷队当然不可能发挥出最强的战斗力，甚至已经是在毫无章法地瞎踢了。

瓜迪奥拉是说过，有梅西的球队很简单，只要让梅西开心就行了。但是瓜迪奥拉是让梅西开心了，然后愿意听主教练的安排，愿意发挥出自己全部的能量。而梅西遇上其他教练呢？当了“球霸”的梅西是开心了，但巴萨近些年的成绩却一直差强人意，阿根廷队的成绩更是一落千丈。

就这样告别俄罗斯世界杯，阿根廷足球丢掉了自我救赎最后的机会。什么时候能够重新崛起，没有人知道，但肯定需要一段非常漫长的时间。