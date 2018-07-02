别被便利误伤信用-年轻，就花呗？

晨报记者 钱鑫实习生 郭家静

心心念念的手表要买、最新款的手机要买、新出的口红要买、好看的名牌包包也要买……对很多大学生以及刚上班的的年轻人来说，面对各种价格上千甚至上万的心仪商品，真是让人心动，但无奈自己囊中羞涩。

当大家无可奈何时，花呗、京东白条、聚美颜值贷等消费贷，因为申请起来门槛低、手续简便，动辄上万元的现金分分钟到账，让很多年轻人手指一动，快速实现“买买买”，他们便以最快的速度，活成自己想要的样子、过上不将就的人生。似乎全世界都想借钱给你，让你买，让你花。

当你透支消费去接近“想要的生活”时，你是否知道，如果日后你无法按时履约还款，你珍贵的信用，就可能会被误伤。

年轻不留白，未来现在来

在京东网站上，“京东白条”推出了“先消费，后付款”的全新支付方式。使用白条进行付款，可以享有最长30天的延后付款期或最长24期的分期付款方式。之后，“白条”还打通了京东体系内的O2O （京东到家）、全球购、产品众筹，后来又逐步覆盖了租房、旅游、装修、教育、婚庆等领域，从赊购服务延伸到提供信用消费贷款，覆盖更多消费场景，为更多消费者提供信用消费服务。

如今，白条已经走出京东，以开放合作的姿态融入更多场景，为用户提供信用消费贷款。目前，包括与银行携手打造的白条联名信用卡，与第三方商户合作提供打“白条”分期旅游、租房、装修、购车、教育等服务，并设有专门为校园和乡村人群提供的消费金融支持。并且线上线下都能使用带有“白条闪付”的产品，只要是在可以支持闪付的pos机商户，将已开通白条闪付功能的白条添加到apple pay、华为pay、小米pay等手机钱包里，即可在全国千万家商户使用。

花呗花呗，想花就花呗

而蚂蚁花呗是蚂蚁金服推出的一款消费信贷产品，申请开通后，就可获得500-50000元不等的消费额度。用户在消费时，可以预支蚂蚁花呗的额度，享受“先消费，后付款”的购物体验。

天猫和淘宝的大部分商户或商品都支持花呗服务，目前，蚂蚁花呗已经走出阿里系电商平台，接入了多家外部消费平台：大部分电商购物平台，比如亚马逊、苏宁等；本地生活服务类网站，比如口碑、美团、大众点评等；主流3C类官方商城，比如乐视、海尔、小米、OPPO等官方商城； 以及海外购物的部分网站。日前，花呗宣布向银行等金融机构开放，未来将与金融机构一起，共同开拓更多的服务场景，为用户提供更丰富的权益。

打开支付宝“我的”界面，可以看到“花呗”这样的字眼，点进去就能看到所有花呗服务相关的内容了。初次开通花呗的用户，就能享受一定金额的可用额度，一般是2000元。这个额度就是你用来超前消费的最大金额。用户也可以根据自己的需要调整可用额度，可分期还款，不过这种情况自然也是要收取一定利息的。

阿里集团下的淘宝、天猫里的商户或产品都陆续支持使用花呗付款，包含两种形式：一种是直接花呗全额付款交易，另一种是商品金额超过600元的可以使用花呗分期付款。比如，某女学生种草了雅诗兰黛的明星小棕瓶面部精华，单瓶50ml专柜售价就要850元，不过她没有这么多现金，她于是选择“立即购买”后可以在界面中看到“花呗分期”的字样，如果是分三期，那么每个月需要收取6.51元的手续费，即每个月还款289.84元，分三个月还清；如果是分6期还完，那么每个月需付6.37元的手续费，相比较分三期的手续费单期降低； 期数还有12期、18期、最大分期数为24期，期数越大，单期还款的手续费也会越低。由于时间拉长，总体的利息还是越来越多的，但平摊到每个月所须付的金额就会少些。

瞄准“年轻不留白”

白条的用户定位为“奋斗的年轻人”，提倡“年轻不留白”的价值主张，旨在满足用户在不同的人生阶段和不同的场景下的需求。在没有很多钱的学生党中，像是买电脑、手机这样的“大件”，不依靠父母的支援在过去看上去是行不通的。但如今有了白条，自己买电脑和手机成为了可能。一位刚毕业的大学生王同学，在大二的时候开通了京东校园白条，初始有3000元左右的消费额度，使用至今已有一万元了。最近，他想重添置一台笔记本电脑，便用白条分6期付款买了一台5500元的电脑，而且在“6·18”活动期间购买还不用支付手续费。白条支付无疑给学生党或者在社会上打拼，资金也不多的年轻人，提供了很大的便利，同时也提升了消费能力和生活水平。

今年5月，“蚂蚁花呗”官方发布的《2017年中国年轻人消费生活报告》 中提到：在中国，“90后”年轻一代是花呗的主力军，25%的“90后”拥有花呗，并将花呗作为首选支付方式。数据显示，月均消费1000元以下的中低消费人群，在使用蚂蚁花呗后,消费力提升了50%。

活在当下享受超前消费

女生需要购买护肤品、彩妆、衣服以及日常生活用品，更不要说有一些其他消费支出；追星族一定是要花钱的，自己的偶像出专辑了要买，上杂志封面了要买，代言什么产品了要买；男性同样也要在球鞋、服饰以及日常生活中花费，一些男性追求潮牌品牌的，每月开销也相当可观。

而不论是微博宣传还是小红书的安利，各种平台上的大V和KOL都是刺激消费的动力之一。而这些平台的常驻嘉宾基本上是“80后、90后”甚至“00后”，他们的购买欲望不断提升，但又苦于资金不够充裕，不能满足很多的消费需求。

而这个时候，由于花呗、京东白条、聚美颜值贷等消费贷可以在支付宝平台、淘宝平台等使用，操作也十分方便，有句话调侃说“一入花呗深似海”，消费者在使用这些消费贷后，就会享受超前消费带来的快感。他们更崇尚当代年轻人“活在当下”的消费心态和消费观念的转变。

【相关链接】

莫贪一时爽

当然使用这些支付方式，也得需要我们自觉遵守交易规则，按时还款，不然不仅会有利息费，长期不还还会遭到平台的追债，同时不良的征信记录会影响到个人生活包括出行、工作等很多方面，千万不能因小失大。因此，为避免出现还不上款的情况出现，使用白条和花呗也要学会克制，在自己经济能力可以承受的范围内适度使用。

在此还要格外提醒，由于白条和花呗都是仅限于线上线下消费，不能提现。因而现在的白条和花呗套现存在着很大的风险。一些人为解决一时用钱之急，而不理智地去冒这样的风险。套现一般是通过店铺进行操作，套现者先在店内购买虚拟商品，利用白条和花呗付款给卖家，卖家扣除一定“手续费”后，将剩下的金额打回买家的支付宝账户上，买家确认收货后，白条和花呗的金额转到卖家的支付宝中。据了解，目前，花呗套现的收费一般在5%-10%之间，甚至更高。套现行为存在着诈骗风险，因为套现行为基本上是通过虚假交易行为完成，如果卖家不打钱给买家，就会造成人财两空的局面。套现行为逾期不还会影响到个人的征信，更严重的还会触犯法律。

各种消费贷，其存在的初衷是为了让人们过上更好的生活，同时平台和商家也能得到盈利。不过，任何便利都不能逾越一定的规则，在规则范围内，才能最大限度的享受这些消费方式带来的便利与舒适。