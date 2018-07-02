张信哲不再追求“爆款”-“新作不被接受，也要继续试”

晨报记者徐宁

第29届金曲奖颁奖典礼上，张信哲是穿得最符合“未来”这一主题的男歌手。很难想象张信哲已经51岁了，他的眼角眉梢被拉高，看起来依然像年轻时候那般热烈鲜明。

日前，张信哲出席Love Radio举办的《最爱金曲榜》音乐盛典启动仪式，该盛典将于9月26日在奔驰文化中心举行。作为2018年度《最爱金曲榜》首轮票选的人气冠军，张信哲在现场与歌迷分享了金曲背后的动人故事。发布会结束之后，张信哲接受了晨报记者的专访，他不认老、不服老，在KTV里，也与时俱进地唱《学猫叫》。

不想停在自己的安全地带

张信哲摆脱了唱片公司的束缚，开始做独立音乐人，较之从前，在音乐风格上有了更大的自由度。

去年，张信哲发行了第31张专辑 《拥恒》，一如既往地贯彻了他所有专辑都是两个字的风格。可惜时过境迁，歌迷们很清楚地知道，他们再也回不去了——以张信哲现在的词、曲、唱，他都不可能再给出一张《宽容》或者《信仰》。

但作为一代人的情怀，没人对张信哲否定太多，更不会用“过气”这样的字眼来评价他。因为对他这种努力证明自己存在的歌手而言，“否定”和“过气”，有种粗暴的不尊重。

新闻晨报：五年三张专辑，听得出你在尝试改变。

张信哲：当然是这样的。毕竟出道这么久，建立个人风格很重要，我相信好的音乐人也会想要突破自己，寻找新的类型的歌曲，寻找自己可以诠释得很好的东西。我这几年不断在尝试，这个过程中会有一些大家不那么习惯、不一定接受的作品。在我一路走来的经验来看，这种否定是必要的，如果你不去摸索和尝试，你永远不知道你有多少进步的空间，这个摸索的阶段有磕碰、磨合的部分。

新闻晨报：有歌迷对风格不能接受，你还会坚持么？

张信哲：即使不接受我也不能规避，我要找出原因，是风格不适合自己，还是自己的能力不足以把这首歌诠释得更好？还是其他理由？透过作品，你了解自己应该做什么修正。不是说碰到这个东西不OK，就不要碰，如果这样的态度，你就永远没办法进步，永远在你的安全地带。

新闻晨报：我看到你开始和年轻音乐人合作。

张信哲：大家觉得我年纪大了，和年轻音乐人合作很特别。那我举几个例子好了，比如说我第一次和陶喆合作，是他还没出道的时候，我听到他帮其他人制作，很喜欢，于是跟他合作了英文歌专辑。再往后一点，现在大家都熟悉的李荣浩，当时也还没有出道，我是台湾地区第一个请他当制作人的歌手……从以前到现在，我一直都关注有才华的年轻音乐人，这次新专辑，我也有和年轻的音乐人周兴哲合作。

得奖和发烧碟，期待双喜临门

22岁的时候，张信哲推出首张个人专辑《说谎》，当时的唱片公司并不看好，尤其是李宗盛，他一度只能为别人跑腿。张信哲自己也没有做好红的准备，连拍照的姿势都不会摆。

当自己的歌开始在大街小巷传唱，张信哲和公司的所有人都惊讶极了。趁热打铁，公司开始疯狂为这位歌坛新贵安排工作：《说谎》三个月后，出了第二张专辑；五个月后，发第三张专辑……

张信哲最火的一首歌是李宗盛为他制作的《爱如潮水》，但这首歌李宗盛不是为他而写，他本打算找声音充满沧桑感的歌手来演绎，在遍寻无果后，李宗盛才决意冒险找张信哲。从那之后，张信哲留下了很多脍炙人口的金曲，如今他不再追求爆款，而是享受音乐带给他的快乐。

新闻晨报：有没有发现现在歌坛作品很多，但实际上乏善可陈。

张信哲：这一点我认可，现在音乐人作品不会比上世纪80、90年代少，但被大家记住的很少，因为现在更多是为了商业，或是背景音乐，它们的功能性更广泛。

新闻晨报：你对自己未来的音乐风格有什么打算？

张信哲：目前刚发新专辑，没有想过下一步。如果有一个创新，应该就是即将要推出的发烧碟，这张发烧碟是我和莫斯科交响乐团合作的。对于我来说这是一次挑战，因为它对录音、表演等各种要求，绝对是最高规格的。这张专辑将在《最爱金曲榜》颁奖典礼两天后也就是9月28日发行。如果9月26日我可以领奖，28日新专辑发行，对我来说真是双喜临门了。

新闻晨报：你留下了很多金曲，有没有哪一首让你有特别回忆的？

张信哲：每一首都是我自己的心血，每一首歌都有一段回忆，真的很难选。若说故事，我觉得应该是《信仰》吧。那年是我第一次去美国录音，那是2000年，我在洛杉矶和很棒的音乐人合作，租借的录音棚是迈克尔·杰克逊曾用的。最初，专辑并没有《信仰》 这首歌，当时陈耀川是公司制作部总监，他说要来探班，还带了首新歌给我，那首歌就是《信仰》。我当时还挺不高兴，因为所有计划都安排好了，突然一首新歌冒出来，但我认真静下来听完，觉得它是一首很棒的作品，马上就加到专辑里来了。

一个人的生活，没有太多牵挂

张信哲的私生活一直保持低调，他一直过着普通人的简单生活：搭地铁、坐公交、吃路边摊，他说那些对他来讲都很正常。

他对爱情的理解，是要找到一个可以共度一生、彼此扶持的对象，只是他不想走一条寻常人的路。在他眼里，所谓的幸福生活，未必是先有一个家庭，再有几个小孩。虽然他并不愿意跟人敞开心扉，但是他常在自己的音乐里表达对“爱”的看法。

新闻晨报：《拥恒》专辑说了什么?

张信哲：我一直在唱所谓的爱情，那爱情和永恒之间的关系是什么？大家在面对爱情的时候，几乎都会有一个憧憬，就是希望它是一个能够持续永远的感情。但是随着年龄和阅历的增长，我觉得永恒这件事有多面性，其实在爱情的每个阶段或者说在爱情的每一个层面，它都可能留下不同的所谓“永恒”。

新闻晨报：在你生命中有什么难以忘记的金曲？

张信哲：对我这种不断有作品出来的歌手来说，我还是希望我的新作能被广为传唱，因为这是我这一时期对生命和音乐的理解。所以，我会更重视下一首歌，并希望透过时间和沉淀，它们能成为金曲。至于其他歌手的作品，让我选，那我选择大家没有想到的——黄韵玲。我正式进棚录制的第一首歌就是黄韵玲的，我很喜欢她的一首歌，叫《三个人的晚餐》。

新闻晨报：你在KTV唱自己的歌吗？

张信哲：不会。在KTV，我一般选唱有趣的歌，或是神曲之类。我不一定唱得来，但我会想办法试试看，比如“我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵……”哈哈，对，《学猫叫》。

新闻晨报：你会觉得孤独吗？

张信哲：我还蛮享受独处的。一个人的生活，其实没有太多的牵挂，只要父母家人平安，基本上其他的事情就都不重要了，你可以全心做自己想做的事情。有的人很怕孤独，但在我看来，这并不是孤独，因为我觉得真正的孤独，是你在一堆朋友里面，发现没有什么知己，那才真的是孤独。