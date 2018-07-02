大片揭幕，遇见未来-东艺新演出季：118台158场集结

晨报记者 殷 茵

太空舱、棉花糖、娃娃机、星光大道……这不是游乐场，而是东方艺术中心演出季发布会的现场。118台158场演出，这家开门迎客十三载的剧场，以“遇见未来”为主题，公布了2018/19演出季的阵容。而时尚与年轻化的探索，在拥抱年轻人的同时，也代表着其新的态度与更多可能。

大片揭幕，名家荟萃

与往年不同，2018/19演出季将以交响乐结合电影放映的“奥斯卡获奖音乐大赏·电影交响音乐会”开篇。9月13日，曾获奥斯卡最佳电影配乐和最佳音乐的《英国病人》将率先登场，在凄美而深情，神秘且沧桑的音乐中，观众可以听到巴洛克音乐、阿拉伯音乐等元素，更有匈牙利民谣、爵士等神来之笔。紧随其后登场的，是拿下奥斯最佳原创音乐等一众音乐奖项的《泰坦尼克号》，两场音乐会均由恩斯特·范蒂尔执棒上海爱乐乐团。此外，捷克指挥家利伯·佩斯克也将带领捷克国立交响乐团带来《星球大战》的电影配乐，在太空科幻主题中，与观众一起“遇见未来”。

“听交响，到东方”是东艺的核心品牌，新演出季中，大师名团熠熠生辉：波兰华沙交响乐团携手小提琴女神安妮-索菲·穆特，法国国家交响乐团牵手俄罗斯钢琴家尼科莱·卢冈斯基，维也纳爱乐乐团携手钢琴家郎朗，芝加哥交响乐团搭档指挥家里卡多·穆蒂，莱比锡布商大厦管弦乐团由尼尔森斯执棒，都将在东艺亮相。费城交响乐团作为第一支访问新中国的西方交响乐团，也将在中美建交40年之际奏响《红旗颂》。

此外，动漫《交响情人梦》中千秋真一的原型——天才指挥家西本智实也将执棒日本辉煌艺术交响乐团，于年底带来两场新年音乐会。

戏曲戏剧，接连登台

本着“愿每一个中国人一生中至少看一场戏”的初心，东艺创办了东方名家名剧月，让众多认为戏曲既“看不懂”也“不好看”的人们有了戏曲观剧初体验。新演出季中，戏曲演出的亮点不少：上海沪剧院《敦煌女儿》由茅善玉主演，讲述了樊锦诗研究敦煌50年的经历；浙江小百花越剧团将再度携越剧《春香传》登台东艺，这部独具新意的《春香传》 加入了热情洋溢的朝鲜长鼓舞，令人耳目一新；浙百的《春琴传》则改编自日本文学作品《春琴抄》，讲述了日本江户时代一个凄美的爱情故事。张军主演的昆曲《我，哈姆雷特》“揉碎”莎士比亚原著，用汤显祖的传世语汇为这部名剧编写了“东方版本”也是一大看点。上海昆剧团年逾古稀的国宝级艺术家梁谷音将主演《潘金莲》。

戏剧方面，由蒋雯丽、刘钧主演的《明年此时》是一部百老汇经典浪漫喜剧，巧妙地戳中了如今城市人的心理。由曹禺的衣钵传人万方编剧、孔维和闫楠主演的《新原野》叙述了一首唯美凄凉的女人之诗。著名主持人周涛跨界主演的话剧《情书》、华语戏剧大师赖声川执导的《北京人》、台湾大开剧团《金花喜事》等也将先后登台。

一带一路，舞出风情

自东艺揭幕以来，众多中外顶级舞蹈团都曾登上舞台。而在2018/19演出季中，“一带一路”成为了舞蹈演出的新看点。

古城敦煌因丝绸之路而闻名于世，孕育了深沉厚重的文化底蕴。作为演出季开幕之一的节目，俄罗斯戈登科舞蹈团《俄风舞影》将绽放俄罗斯风情。中央芭蕾舞团打造的大型原创芭蕾舞剧《敦煌》从人性出发以芭蕾和丰富的中国舞、民族民间舞结合的方式，弘扬了以“敦煌人”为代表的文化保护传承者百折不挠的精神。“一带一路”沿线国家爱沙尼亚的瓦涅姆因剧院芭蕾舞团也将远道而来，奉上一部融合东西方文化的现代芭蕾作品《白与黑的博弈》。乌克兰也将以几场芭蕾盛宴犒赏观众——乌克兰哈尔科夫国家剧院芭蕾舞团将演绎芭蕾艺术中最璀璨的两颗明珠——《吉赛尔》和《舞姬》，两场舞剧的首席舞者达尼拉·科尔苏特塞夫、达莉亚·帕夫伦科、叶甫根尼·伊万琴科、奥克萨娜·斯克里克均来自大名鼎鼎的马林斯基剧院芭蕾舞团；从乌克兰走向世界的顶级舞蹈家马拉霍夫也将领衔主演欧洲芭蕾明星GALA，以精华舞段集锦的形式制造一场足尖上的视觉盛宴。同样，俄罗斯马林斯基剧院芭蕾舞团的芭蕾明星演员也将献上一场芭蕾GALA。古典芭蕾演出之外，林怀民和云门舞集也是东艺的常客，这次他们带来的是《白水》 和《微尘》。同时，云门2《十三声》也将汇集台湾民间的唱咒、古谣与庙会等元素，打造一部当代前卫的舞蹈佳作。