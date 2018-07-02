徐惠芬

如果去瑞典旅行，用不着带太多现金。因为在这个国家，现金已经很少用了，而且商家有权利拒收现金，哪怕是瑞典克朗。

在支付方面，瑞典似乎一直走在前列。1661年，瑞典成了首个发行纸币的欧洲国家，而现在，瑞典是全球使用现金最少的国家，被认为很可能成为第一个迈入“无现金社会”的国家。

现金在瑞典到底有多不“吃香”？大部分城市公共巴士已经不接受硬币或纸币了； 越来越多的商家明确表示不收现金，比如Scandic Hotel这家连锁酒店的餐厅和酒吧两年前就不接受现金了； 甚至许多银行也没有现金业务，瑞典全国约1600家银行，有差不多900家银行没有现金，也不接受现金存款；找台ATM机不容易，这也难怪，瑞典ATM 机提款占 GDP 比率全球最低……

那瑞典到底还有多少人在用现金？数据显示，去年，只有25%的瑞典人一周至少使用一次现金；有36%完全不用现金，或一年只用一两次。在瑞典，交易总额中只有2%是以现金形式进行的。

电子交易如此“遍地开花”，当然因为好处多多，最大的好处就是方便、高效，对于政府来说，也更容易监控钱款流向，防止偷税漏税，连银行抢劫案都少了。2008年，瑞典发生了110起银行抢劫案，到了2011年，减少到16起，到了2016年，只有2起。

听起来，瑞典正领先其他国家走向未来，但事实上，对于大步迈入“无现金”社会，瑞典人心里有点慌。

最新民调显示，近七成瑞典受访者希望能继续保留使用现金的选项，只有25%想要完全实现无现金社会。

不仅是民众，连瑞典政府都有点焦虑，为此，瑞典国会特别设立了一个委员会，对该国目前的现金流通情况进行审核调查，还召开听证会，邀请各界人士发表意见。

反对的意见听起来也很在理，包括：现在支付系统掌握在少数大商业机构手里，商人以盈利为目标，如何确保支付系统不被控制； 任何科技都有发生故障的可能性，也可能被攻击，一旦支付系统被关闭或袭击，不是什么东西都买不了？一旦国家发生紧急情况，没有现金，该如何应对？许多国家老龄化问题越来越严重，“无现金社会”对老人是否足够友善？

不过，反对意见再有道理，估计也无法逆转瑞典走向“无现金社会”的趋势。因为在电子交易越来越盛行的情况下，支持现金支付的设备、机构只会越来越少，现金支付也会变得越来越麻烦，进而让更多人选择非现金支付……

科技的发展，已经在许多方面向我们展现了这一点。很多时候，新方式的出现，并不意味着你有了更多的选择，可能在最初，你多了一项选择，但在市场等因素作用下，旧方式没有了生存的空间，你就只剩下“新方式”这一选择了。