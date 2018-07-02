女子头等舱邂逅“机长”被骗走60余万-55岁男子共诈骗他人150余万元　获刑11年半

晨报记者 李东华 通讯员 马 超

能够搭乘飞机头等舱的大部分人往往都有较高的收入，很多人也在头等舱里结识了自己的商务合作伙伴、朋友，甚至发展成为恋人……但是你是否想过，头等舱也可能成为一些骗子包装的手段。日前，在徐汇法院审理的一起诈骗案中，被告人孙某伪装成某航空公司机长，三个月时间内诈骗头等舱中结识的女子刘某60余万元……女子头等舱遇到假机长

柳女士30多岁，在上海从事金融工作，单身。2017年8月，在上海飞往山东一趟航班的头等舱中，旁边的“一个老头”主动找她搭讪。这个“老头”就是孙某。在与柳女士的搭讪过程中，孙某自称是某航空公司飞行员、机长，搭乘本次航班去山东看望女朋友。期间，柳女士还看到孙某和空姐相识并打招呼，因此对孙某的身份深信不疑。在得知柳女士还单身后，孙某还主动要了柳女士的电话号码和微信。

没过几天，柳女士突然接到了孙某的诉苦电话。孙某在电话中告诉柳女士，交往了两年多的女朋友不愿意和他结婚，自己非常痛苦。孙某在哭诉中还向柳女士表达了自己想找一个马上能和自己结婚的女子好好过一辈子的想法。

听到孙某这么说，柳女士马上想到了自己年龄大了，也各种被家人催婚，于是就有了想和孙某交往的想法。

9月份，两人重新在上海相聚。孙某趁机向柳女士示爱，称遇到了真爱。柳女士相信了他的话，两个人开始交往。

在两人的亲密交谈中，孙某告诉柳女士自己刚刚从航空公司辞职，与别人合作做期货，市值几个亿，以后可以让柳女士进行操盘。几天后，在孙某的甜言蜜语下，两人发生了关系。但是从第二天起，孙某就开始向柳女士借钱。

孙某以辞职需要支付公司一大笔赔偿金，自己的钱在期货里取不出为由，不断骗取柳女士钱财。得手后的孙某越发猖狂。

即使孙某要钱的理由都十分荒诞，但柳女士依然深信不疑，在两个半月不到的时间内前后共转账60余万元，全部被孙某用于归还巨债和个人挥霍。

甚至在两人交往期间，柳女士意外怀孕。孙某丝毫不关心，不但要求对方将孩子打掉，还让柳女士转给他3万元钱以此作为怀孕的惩罚手段。

在面对柳女士不断催促还钱时，孙某将柳女士电话拉黑。柳女士这才意识到自己可能被骗，马上报警求助。柳女士在警方的笔录中坦言，不仅被骗了60余万元，而且怀孕后还被对方要求流产，身心都遭到了巨大伤害。

已有家室还骗财骗色

实际上，孙某时年55岁，长期在外做生意，老婆孩子在外地生活。由于之前借制作某航空公司宣传片的时机，对航空公司有一定了解，并结识了该公司不少工作人员。在当时飞往山东的航班上，碰巧遇到了当时拍摄宣传片认识的空姐。两人打招呼的过程恰巧被柳女士看在眼里。

孙某在公安机关的笔录中坦言，自己生意资金周转碰到困难，恰巧在飞机上遇到了柳女士。在攀谈中他觉得柳女士作为大龄剩女“非常简单、单纯”，觉得她应该“好骗”，就编造了机长的身份，将其作为诈骗的目标。

孙某先以失恋极度痛苦的哭诉方式取得了柳女士的同情和信任，再以想结婚找人共度一生的愿望激发她内心相同的诉求，让柳女士放下了心里的防线，一步步让她在婚姻的幻想中越陷越深。

看着柳女士掉入了自己编造的“甜蜜陷阱”，孙某再逐渐提出自己的“真实诉求”，一点点骗取钱财。

生意合作伙伴也不放过

除了利用感情骗财骗色，孙某对生意上的合作伙伴也不放过。

2017年12月，孙某在杭州一次饭局上认识了做建材生意的姜先生。在饭局上，孙某言语中向其他人透露出自己关系很广，能够介绍很多生意。2018年元旦，孙某再度在朋友的介绍下与姜先生相见。在交谈中，孙某向姜先生说青岛的奥体中心将要重新装修，他吹嘘自己认识青岛的朋友可以搞定该工程的分包合同。姜先生一听觉得认识了贵人，马上允诺孙某高额的好处费。姜先生立刻按照孙某的要求先汇款8万元好处费，而此时孙某却联系不上之前的朋友。

为了让姜先生继续转账给自己偿还债务，孙某与姜先生马上奔赴青岛实地查看工地。三天后，孙某指示让姜先生先返回杭州，自己留下来继续处理工程事宜。他继续编造疏通关系、工程合同保证金等理由，在一个月内连续骗取92万余元。随着时间推移，工程合同没有任何进展，孙某在姜先生百般催讨下，只退还了13400元。之后孙某也玩起了人间蒸发，姜先生无奈选择报警。

2018年3月，孙某在上海某酒店被公安机关抓获。

2018年6月11日，徐汇检察院以孙某犯诈骗罪向徐汇法院提起公诉。6月27日，徐汇法院公开开庭进行了审理。法院查明，孙某谎称航空公司飞行员，虚构退职赔钱需要资金等理由，假意以借款为名，从柳女士处骗取60余万元，用于归还债务挥霍殆尽；孙某向姜先生虚构可以帮其承接项目的事实，以工程项目需要资金为名，多次骗取钱款共计人民币92万余元，退还1.3万余元，并将钱款用于归还债务并逃匿。法院经审理后认为，孙某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人共计150万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。最终，法院以诈骗罪判决孙某有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元。

（文中人物皆为化名）