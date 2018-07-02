儿童乐园内钱包被盗 小偷竟是孩子家长

记者 吴艺璇

晨报讯 近日，杨浦警方破获了一起在儿童乐园内盗窃钱包的案件，而令人吃惊的是，这名盗窃嫌疑人竟然是带着孩子前来乐园游玩的家长。

6月13日，高先生来到杨浦公安分局五角场环岛治安派出所报案称，他带着自己的孩子前去五角场一儿童乐园游玩。期间将钱包放在了身后的凳子上，一转眼的时间，当高先生再回过头时，发现钱包不翼而飞了。

接报后民警立即调取了游乐场内部监控，从监控中看到了钱包被偷的过程。当时高先生正带着孩子在儿童乐园的沙地区玩耍，而一个很显眼的黑色钱包便放在他身边不远处。

过了一会儿，一名黑衣男子进入监控视频，他先带着孩子来到钱包边上玩耍，接着看似不经意地坐在了放有钱包的凳子上，并不断地向高先生的方向张望，在确定高先生的注意力集中在孩子身上时，他迅速将钱包揣进自己口袋后带着孩子迅速离开，整个过程只有短短几分钟。

高先生告诉民警，儿童乐园里都是家长带着孩子来游玩，在他看来是很安全的，所以也没有太在意钱包随意放置，根本没有想到父母竟然会在孩子面前做出这样的“榜样”。

随后民警通过走访调查锁定了嫌疑人的身份，并于6月14日通过守候伏击，在国定路一小区将其抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人狄某如实供述了在五角场某儿童乐园内盗窃钱包的犯罪事实。据其交代，当时也是一时糊涂，看到被害人在和自己的孩子玩耍无暇顾及钱包，便萌生了据为己有的想法。目前，嫌疑人狄某已被依法刑事拘留，该起案件在进一步审理中。

警方提醒广大游客，在儿童乐园、商场等公共场所游玩的同时，不要随意放置自己的随身财物，切勿因为自己的一时疏忽，而造成财物损失。