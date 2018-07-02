一辆电瓶车被盗后落入销赃人员手中最快仅需要4分钟

晨报记者 吴艺璇

今年上半年，闵行公安分局接报各类盗窃案均大幅下降，其中扒窃拎包类盗窃案件同比下降52.1%；电瓶车、电动自行车、自行车等（下称“三车”）盗窃案件下降48.8%； 入民宅盗窃同比下降48.5%。

销赃渠道转移到网络平台

数据显示，登记在闵行的非机动车总量已经超过了156万辆，近6成的市民出行使用电瓶车。总量基数庞大使得盗窃“三车”案件数量也居高不下，如今盗窃“三车”违法犯罪活动“专业化、组织化、团伙化、产业化”特征正逐步凸显。

“一辆电瓶车从被盗到落入销赃人员手中最快只需要4分钟，而且目前的销赃渠道已经从过去常见的修车摊点逐渐转移到网络平台，因此，瞄准盗销团伙打，提高嫌疑人犯罪成本，将仍是我们未来的工作重点。”闵行公安分局表示，为避免陷入了“打不胜打，防不胜防”的被动局面，闵行公安始终以打击“盗收销”一条龙犯罪团伙为重点，遏制发案态势：上半年共打击团伙12个，侦破案件136起，抓获犯罪嫌疑人156名。

绘制“盗窃三车地图”

今年3月，颛桥派出所接到市民报警，剑川路5号线地铁站停车库内电瓶车被盗。民警随即展开侦查，监控显示，傍晚5时，一名男子骑着自行车进入地铁停车库，仅2分钟后骑着被害人的电瓶车消失在距离地铁站约1公里处的城中村内。此后，颛桥所又连续接到3起市民报警被盗电瓶车警情，地点均为剑川路5号线地铁站。专案组将3起案件串并，逐步固定了盗窃嫌疑人李某利用开锁工具盗窃电瓶车，周某收赃，刘某、刘某明在二手商品网站销赃的犯罪证据。最终，警方抓获嫌疑人4名，追回被盗电瓶车19辆。

为进一步降低案发率，分局要求各派出所每月对地区三车案件做数据梳理，根据案发地点、案发时间、作案特征进绘制“盗窃三车地图”，围绕案件高发区域调整管理措施，更新安防设备。

杜行所辖区内的5座地铁站周围正是盗窃三车案件的高发地，当前非机动车停车位每天需求总量约1.5万个，而缺口大约为8000个车位。派出所将这一数据提交浦江镇综治办，不久便在沈杜公路浦星公路增设了两处非机动车停放点，增加非机动车停车位3000余个。另一方面，辖区派出所在案件高发区域增设、调整了6处监控设备，确保停放点无一监控盲区，并在案件高发时间段增派巡逻力量。