中共二大会址纪念馆孕育一支年轻充满朝气的基层党组织-在红色土壤上用心讲好党史故事

见习记者 荀澄敏

7月1日在建党97周年之际，中共二大会址纪念馆迎来了新一轮参观高峰，昨天全天参观人数3988人、57批团队，为了确保每位观众都有良好的参观体验，中共二大会址纪念馆在门口特别设置了讲解引导员岗位，遇到上了年纪的老党员、行动不便的参观者，便会请他们到馆里的休息区坐着等候，每当等待时间过长，讲解引导员就会主动为观众讲二大的小故事，陪伴大家度过排队等候时间。

中共二大会址纪念馆地处高架路桥和延中绿地之间，作为全国爱国主义教育示范基地、全国文物保护单位，在这片红色土壤上，孕育了一支年轻充满朝气的基层党组织——二大党支部，这支平均年龄只有33岁的党支部共有11名党员，以建设学习型、服务型、创新型党支部为目标，讲好党史故事、传承红色基因、弘扬时代精神。

把每次讲解当“最后一次”

“我是这座纪念馆的一名讲解员，也是一名新党员。在这里工作是我的光荣，也是无比崇高的责任。”二大党支部成员王可人说：“很多观众有可能这辈子就来参观一次，因此我们要把每一次讲解当做第一次和最后一次讲解，这样的讲解才会永远保有热情。”

面对高峰期日均3000多名观众的大客流，中共二大会址纪念馆有时一天会迎来100多批团队，党员们带头奋战在讲解一线，日均站立时间超过7小时。“有时候，大家嗓子哑了，甚至连腰都弯不下来……不过，每当我们看到观众满意笑脸的那一刻，所有的苦和累都烟消云散。”二大党支部成员张明杰表示，“有的观众在这里找到了信仰的力量，有的在这里重温了入党时的情景……看到观众们能有所收获，也让我备受鼓舞。”

首部党章守护人张人亚的后人张时华老先生，在参观完中共二大会址纪念馆后，感慨万千：“有你们在这里守护党章，我放心、我放心……”中共二大会址纪念馆馆藏文物1500余件，每一件文物背后的每一个故事，讲解词都经过字斟句酌、严谨求实的论证，只为让观众了解最真实的历史。

据了解，2017年7月-2018年6月期间，中共二大会址纪念馆参观人数达到31.2万人次，参观团队达4286批次。二大党支部的党员们创新推出了“点式”讲解，所有讲解员定点定岗讲解，有效减少观众等候时间，同时还策划了菜单式服务等，丰富观众的参观体验。

面向基层讲党课300余场

为何投身革命？如何建立信仰？这是二大党支部在给基层上党课时，观众提问最多的问题。“当时参加一大、二大的代表平均年龄才20来岁，他们的年龄正如今天的‘80后’、‘90后’。”二大党支部书记、副馆长尤玮说，“因此，我们在上党课的时候，结合听课受众的实际，曾加了一些细节讲述，主要从早期共产党人的世界观、人生观、价值观形成的过程讲起，这些故事对新一代的青年人同样具有感召力。”

二大党支部还与静安区第一中心小学、民立中学、华东师大历史系等十几所大中小院校共建，学校选派学生来做志愿工作，支部成员把展览、课程、活动送进学校，让学生足不出校就可以学到党史知识，接受爱国主义教育。

二大党支部还策划了“红色足迹——中国共产党党章历程”、“明灯指路——中国共产党第二次全国代表大会始末”、“伟大发端——中国共产党群众路线的发端”等党课。根据观众需求研发普通型党课和微型党课，面向全市提供免费预约、上门送讲等服务。近两年来，二大支部党员宣讲党课300余场，听众逾两万人次。

此外，每年暑假，二大党支部都会为兴家残疾人子女义务辅导学校的孩子们策划一场场主题丰富的夏令营活动。“我们以摄影、朗诵、绘画等不同主题展开，教小朋友一些摄影技巧，并鼓励他们用自己的视角去拍摄二大纪念馆，让他们来讲述这栋建筑有怎样的历史和故事。”二大党支部书记、副馆长尤玮说。

据悉，二大党支部还与石门二路街道新德居委会、张家宅居委会等居民区党总支共建。逢年过节，二大支委成员定期走访居民区贫困家庭，送上慰问与关怀，伸出援助之手。