赵家沟东段航道整治一举“派生”四座新桥-顾曹公路桥拱形外观初露端倪

记者 钟 晖

晨报讯 正在实施的赵家沟东段航道整治工程，将“顺带”建成一座漂亮的新桥——顾曹公路桥。记者昨天从建设方路桥集团获悉，顾曹公路桥已经顺利完成了钢拱首吊，清秀简洁的拱形外观已初露端倪。除了规模最大的顾曹公路桥之外，还有三座相对小规模新桥要建，将给市民通行带来很大方便。

正在实施的赵家沟东段航道整治工程，西起浦东运河，东至外高桥粮食储备内河港区，该区域是上海市“一环十射”高等级航道之一，规划等级Ⅳ级。一旦完成整治，将优化上海港粮食集疏运体系，发挥已建港口航道设施的社会效益，改善投资效益及区域环境质量。此次建设的顾曹公路桥就是整治工程的组成部分之一。

日前，在赵家沟东段航道上，240吨汽车吊单机起吊、180度转体，借助另一台吊车配合安装吊钩后，完成了一套完美的“回环、转体、就位”，使得大桥钢拱平稳地安装到位。这是这一桥梁工程首次进行的钢拱吊装。

“我们完成钢拱首吊的是跨赵家沟东段航道上的顾曹公路桥，这是在此次新建桥梁中跨数最多、规模最大的一座，全长579米。”施工负责人刘经理表示。据介绍，为顺应航道整治过程中航道标准不断提升的要求，除顾曹公路桥外，还将新建一座跨河公路桥梁，即东川公路桥，还将建设两座提供给人行和非机动车通过的桥梁。

今后将要建设的东川公路桥，全长538米。为减少附近行人过河绕行距离，主桥两侧将增设4组人形梯道桥，桥下增加两侧4米宽地面联络道，可供沿线居民和企业使用。此外，为确保居民出行便捷，顾曹公路与东川公路之间各设一座桥方便行人及非机动车通过。值得一提的是，两座“人非桥”均采用钢桁架桥型，跨径分别为85米、73.5米，有过坡道及梯道与地面道路衔接。