旺季出行遭遇航班取消怎么办 先退票再重新预订效率或更高

晨报记者 胡 迎

7月就将迎来暑期旅游出行旺季，“朋友圈摄影大赛”也将重启。不过，要出游的游客注意了：根据各大OTA的历史数据经验，受夏季雷雨天气、限流等多种因素影响，6月、7月和8月这3个月，全国普遍航班容易遇到航班延误，甚至是取消的情况，也会让旅行的好心情“大打折扣”。

那么，面对航班取消或延误，应该如何应对呢？

提前查看航班动态信息

现在，随着互联网的普及，网购机票成许多人出行首选。同时，航旅纵横、非常准、携程、去哪儿网等手机APP都会实时更新航班动态信息。

因此，出发前后，可以通过这些APP查询相关的航班动态信息，并进一步确认航班是否遭遇取消或延误，以提前做好准备，也可在相关的APP里，查询航班的历史准点率以做参考。同时，这些出行APP上有关航班机型、是否提供餐食、行李转盘位置等信息也都一应俱全，可在出发前点开手机查看一下，这样就能多一份准备。

对于提前数小时确定取消的航班，航司和OTA网站一般都会通过短信、邮件等方式，及时发送通知。

如改签费时可先办退票

需要指出的是，你购票的OTA网站，自身并不“生产”机票，不论网站自营的机票产品，还是各个供应商提供的机票产品，全部都来自于航司。这意味着，一旦遭遇航班取消，只能听从航司的改签或者取消安排。

这时，由于短时间内要求改签机票的旅客非常集中，可能会出现改签耗时过长，甚至不成功的情况。建议旅客可以先办理退票，等到天气好转或者限流结束时，再重新预订机票，这样效率会更高。

另外，部分OTA网站还推出了类似“机酒保障”这样的项目。比如，同一行程机票和酒店都是在携程上预订的，如果遇到航班变动影响入住的情况，可免费取消酒店，减少出行损失。

值得注意的是，当确定航班取消后，自己焦急得晕头转向时，不妨直接向航司或者购票的OTA网站求助。要知道，在你看不见的后方，从航司到OTA网站，还有服务团队会帮你解决出行问题。