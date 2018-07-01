崇明公交站也有了动态显示屏-2020年实现新能源公交车全覆盖

记者 钟 晖

晨报讯 为改善公众的乘车条件，提升公交吸引力，崇明岛近期连连“出手”，近日首次在崇明推出公交车到站信息屏，让乘客提前知晓公交车何时进站，同时积极筹划新能源公交车全覆盖。

据崇明巴士公交披露，已经启用的位于崇明工业园区内的嵊山路公交停车场，设有新能源公交停车位147个，能为新能源公交车充电。此举对崇明公交有着里程碑式意义，为崇明发展绿色生态交通，积极推广新能源公交车，实现岛内新能源公交车全覆盖奠定基石。

“目前新能源公交车总数已达293辆，超过五成的公交车实现了更新换代。至2020年，崇明岛域内公交车将全部实现纯电动。”崇明巴士相关负责人表示。

当地乘客近日发现，崇明城桥镇的公交中心医院站，近日悄然出现一块55寸LCD大屏幕，下一辆公交车何时抵站的时间预报一清二楚，候车心态更加笃定了。这是崇明岛内首批试验安装的公交车到站信息屏之一。据崇明巴士透露，下阶段，岛内将在多个站点相继推出到站信息屏，覆盖面将进一步扩大。与此同时，崇明巴士公交将首次在车厢内为乘客安装WiFi无线网络，让乘客享受免费上网，首批试点车辆有望今年8月推出，逐步实现全覆盖。

据崇明巴士介绍，中心医院站点属于崇明巴士的一个大站，共有南红线、南堡线、南裕线等15条公交线路经停此站，来来往往的客流较大。为方便大家获取车辆信息，运营方在三角站牌上对发车间距大于30分钟的线路张贴了时刻表，涉及绕改道、发车时间变动时再手动张贴便民告示。

下阶段，崇明岛内将在多个站点相继推出到站信息屏，公交便捷服务覆盖面将进一步扩大。除此之外，市民还可通过手机下载“上海公交APP”，关注“上海发布”、及本号微信等方式获取经停公交车辆的预计到站时间。

此外，崇明巴士公交将首次在车厢内为乘客安装WiFi无线网络，让乘客享受免费上网，首批试点车辆有望今年8月推出，逐步实现全覆盖。此举将使市民在公交车厢、站点内便捷地通过手机、电脑等摄取更多网上信息。

到目前为止，浦西公交尚未开通免费上网，已经有WiFi网络的公交线大都在浦东地区，该地区所有线路已基本覆盖WiFi。浦东主要地区的公交车上已经贴出了告知：“免费16WiFi 已覆盖“。乘客只要下载“16WiFi”APP，进入后进行注册、密码设置等几个简单的操作后即能上网。以后如再次乘车，打开“16WiFi”APP，系统就会自动完成认证并连网。

此款公交“16WiFi”不仅为乘客提供免费上网服务，在“16WiFi”的APP内，有实时公交查询、新闻资讯、移动搜索、视频、小说、游戏、网站导航、生活服务等各种内容。而在乘客连网过程中，车上硬件设备、“16WiFi”APP、系统后台会自动进行多方、多项的检测和查验，一旦发现疑似钓鱼WiFi，马上会向乘客发出“安全警示”，同时也会向系统后台报警。