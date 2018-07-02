探索全天候动态管理系统　保证紧急情况正常使用-年底，800台“救命神器”将遍布浦东

晨报记者 潘 文

对一个突发心跳骤停的患者来说，每延迟一分钟其生存率就会下降7%到10%。而设置在市民身边的AED（自动体外除颤器），容易获取、操作简单，被称为“救命神器”。近期，浦东新区红十字会对该区范围内的AED布设情况展开了排摸，调研发现了设置点较为分散、单纯依靠人力维护难以及时掌控情况等问题。对此，浦东新区红十字会正在与AED供货商进行沟通，探索建立科学化、信息化、智能化、网络化的24小时动态管理系统，及时了解所设AED的使用情况。

不同场所AED管理存差异

近年来，AED的设置点位不断增多。记者从浦东新区红十字会了解到，2015年浦东新区开始试点设置AED，截至2017年底，该区通过红十字会系统落地594台。2017年，浦东5名心脏骤停患者因现场及时取用AED，或因AED项目而参加红十字会急救培训人员及时施救而生还。同时计划到2018年底设置800台AED，培训项目志愿者2000名。

记者走访发现，浦东新区的多个交通枢纽、景观场所、中小学校等都设置有AED，但各个场所的AED设置情况和工作人员的了解情况都存在差异。陆家嘴地铁站2号线的站台两端和站厅处均设有AED，据站台工作人员介绍，如果遇到有乘客心脏骤停，一般会第一时间通过对讲机联系车控室，通知值班站长过来处理，部分员工进行过相关的急救培训，但一些新进来的工作人员则对AED不太了解。

世纪大道地铁站的站台工作人员介绍说：“世纪大道站共有8台AED，分别设置在站台、站厅和服务中心。我们参加过相关培训，知道如何使用，不过不会轻易使用，一般在医生允许的情况下使用。如果遇到有人晕倒，会通过对讲机汇报车控室，通知站长，然后发布寻医广播，看看站内是否有医生，询问医生是否需要用除颤仪。一年前这里就有人晕倒过，当时是一边打电话叫120，一边广播寻医，刚好有一名医生在，最终通过AED抢救成功。”据了解，东方明珠也设有AED，但记者询问了几名安保工作人员，均不知晓AED的设置和使用情况。一名安保工作人员告诉记者，一旦有人晕倒，会通过对讲机通知工作人员，一起将其送往医务室治疗或让医务人员赶来急救。

浦东红十字会工作人员告诉记者，每个AED设置点的设置情况都不太一样，东方明珠的相关志愿者是医务室内的两名医生，其他人员对这一情况不太了解，但一旦发生问题，他们可以快速联系医务人员进行急救。地铁站人员密集，流动性大，各个站点的AED设置情况不尽相同，有的放置在服务中心，有的放置在站台。相对来说，地铁站的AED推广培训工作更为严格，会确保至少两名工作人员完成16学时的培训。

建立24小时动态管理系统

在发达国家，通过在公共场所设置AED，猝死的急救成功率在10%左右，部分大城市能够达到30%。而根据《中国心血管病报告2014》统计，我国每年有54.4万人发生猝死。同时相关数据表明，猝死人群成功抢救率不足1%。

为了确保AED一直处于正常的备用状态，在关键的救命时刻能真正发挥作用，浦东新区红十字会通过设置点的志愿者每月定期查看、记录AED的情况，委托供货公司的工程技术人员每季度上门实地到每个AED设置点巡查，发现问题及时处理，并以志愿服务项目方式，委托志愿者随机实地勘查。此外，还开发了手机APP“AED管家”，市民下载后可即时了解所在位置的AED分布情况及相关的应急救护知识。同时，不断推广应急救护培训，近三年来培训AED设置点志愿者一千余名，培训社区居民、高一新生、新进机关、事业单位工作人员和志愿者23万余名。

但在近期的调研中，浦东新区红十字会也发现了诸多不足和难点。相关工作人员发现，各个设置点散布在浦东不同区域，单纯依靠人力维护，在出现异常情况时难以及时掌控，时效性有所欠缺，对于AED使用的大数据收集也难免会有遗漏。此外，AED均设置在人流密集，流动频繁的公共场所，为方便取用，有些还放在室外，存在遗失、盗窃等隐患。同时，设置点经过培训的员工经常有变动，设置场地搬迁等情况都不利于AED的长期管理。

为此，浦东新区红十字会正在与AED供货商进行沟通，探索建立科学化、信息化、智能化、网络化的24小时动态管理系统，包括服务于AED的物联网体系建设、实时动态监控追踪系统、移动端APP 及微信小程序信息查询互动等功能的完善，并辅以志愿者定期的巡查管理及普及推广。浦东新区红十字会相关工作人员介绍说：“通过这个24小时动态管理系统，有望实现对AED软硬件的科学管理和维护。比如说，实时监测各个AED的使用情况、电量是否充足，以保证下一次遇到紧急情况能够正常使用等。如果出现被盗、损坏等情况，也能够及时发现问题。”