申城本周持续升温 周三起最高温34℃

记者 徐妍斐

晨报讯 进入7月，梅雨暂时还没走。本周，申城的最高气温又将一路上升，32℃、33℃、34℃、35℃……伴随着雨后多分散性阵雨，体感依然如同“蒸桑拿”。

昨天是7月首日，从上午起申城的雨势明显减弱，阳光偶尔露脸，但气温的绝对值不算高：中心城区徐家汇站28.7℃，不足30℃本来会让人感到些许凉爽，然而空气湿度却很大，这使得体感黏腻闷热，有网友甚至形容像一个“大型桑拿房”。

梅雨季节的上海，副热带高压和雨带进进退退，导致雨水频繁，午后预计多阵雨或雷雨。

今天，处于两个低压系统间的上海以多云到阴天气为主，午后有分散性阵雨或雷雨的天气。明天受短波槽影响，午后可能有对流性天气，为阴到多云，午后为有阵雨或雷雨的天气。

据中央气象台昨天消息，今年第7号台风“派比安”将以每小时20公里左右的速度向北偏西转偏北方向移动，强度逐渐增强，于昨天晚上进入东海东南部海域，然后向朝鲜半岛南部一带沿海靠近，并将于今天夜间至明天上午在上述沿海登陆，而后转向北偏东方向移动并逐渐变性为温带气旋。

全国方面，受降水影响高温范围缩减，昨天至今天，雨带将仍维持在长江中下游及江南北部地区。不过4日开始，高温又将在中东部地区卷土重来。

上海10日天气趋势显示，今天申城最高气温就将再次超过30℃大关，预计在32℃左右，此后进一步升高，周中至周末最高气温将一直维持在34-35℃。