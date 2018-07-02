打浦桥斜三基地危棚简屋变“花园”-黄浦区首开先河，通过土地批租加速旧区改造

晨报记者 何雅君

下雨天屋顶漏雨，要用脸盆接着，拿扫帚把水扫出去；夏天天热，附近的臭河浜、垃圾堆散发出阵阵异味，住户掩鼻而过。打浦桥街道的斜三地块是黄浦区（原卢湾区）一处典型的棚户区，弄堂狭窄，房屋破败，居民天天盼着改善居住环境。市政府将其列为“七五”期间23片旧区改造基地之一。

20世纪90年代初，在上海尚有大批危棚简屋及二级旧里、旧改工作限于财力推进缓慢的背景下，黄浦区（原卢湾区）大胆创新、首开先河，在斜三基地探索运用土地批租形式改造旧区，破解了旧改缺少资金的困境，创造出利用社会资金加快旧区改造的新路。20世纪90年代中期，斜三基地的破败棚户区就变成了高楼林立的海华花园，周围的狭窄小路拓宽成了多车道的大马路。如今的打浦桥，早已成了上海中心城区商圈里的一张名片。

资金短缺，旧改快不起来

20世纪80年代以后，上海通过开展旧改工作，使一批居住在棚户简屋的居民的居住条件得到了改善。然而，由于历史的原因，上海尚有大批危房、棚户、简屋及二级旧里弄亟待改造。截至1991年，危、棚、简屋还有365万平方米，加上二级旧里房屋，累计1500万平方米。造成这种状况的最主要原因，是资金短缺。“六五”（1981-1985）、“七五”（1986-1990）期间，全市每年只能拆除危棚简屋和二级旧里15万平方米，按照这样的进度推算，全市需近百年才能完成危棚简屋和二级旧里改造的任务。

黄浦区（原卢湾区）斜三基地位于打浦桥以西、瑞金南路以东、卢湾中学以北的区域。过去,这儿是人口密集、环境恶劣、污染严重的棚户区。老居民孔秀珍说，30多年前，她从重庆南路的娘家嫁到这里，被脏乱差的环境吓了一跳。“人家都说我从‘上只角’嫁到了‘下只角’。每到雨天，我上班就心神不定，知道家里要发大水了。”

政府想为这里的百姓改善居住环境，可是困难重重：1000多户居民要动迁安置，20多家工厂和商店要搬迁，周围的环境要改造，臭水浜要填埋，道路要拓宽，这一切都需要钱。仅以安置一户居民一套商品住宅10万元左右计算，动迁费就要1亿左右，靠地区财力实施旧改，短期内根本不现实，必须走出一条不依靠财政资金大规模开展旧改的新路。

土地批租，吸引外资参与

原卢湾区住宅办主任、区房屋开发总公司总经理高宝泉向记者介绍，当时老百姓居住要改善、要解困，主要靠单位、靠政府，房屋还未成为商品，还不能交易。“那时上海的侨汇房也很紧张，华侨买不到好的房子。市里允许各个区建造一批侨汇房，这给改造斜三地基地上的危棚简屋带来一丝希望。”

黄浦区（原卢湾区）政府几经周折，找到香港中国海外发展有限公司。1992年1月，通过土地批租，中国海外发展有限公司出资2300万美元受让了该地块，开了改革开放以来吸引外资进行旧区改造的先河。

搬进新居，动迁地起高楼

1992年3月，斜三基地动迁工作正式启动。大多数动迁居民都很支持和配合，他们愿意从拥挤、环境差的棚户区搬到窗明几净的新小区去。整个动迁前后大概用了半年多时间基本完成，平均每户约6万元左右，总共用了8000多万元。斜三基地的老住户们在徐汇康健新村、浦东德州新村等居民区的一室一厅、两室一厅里安了新家。

1992年9月，这里作为全市第一块毛地批租土地，被交到了开发商的手中。他们可以在此建设外销商品住宅。10月，海华花园开工建设，到1994年底基本竣工。原本脏乱差的斜三地块，赫然耸立起4幢隽秀挺拔的31层大厦，竣工后的外销商品住宅销售很抢手。

小区周边的狭小马路也在改造中受益。区政府利用出让金，在安置居民和工厂企业的同时，将斜土路上的棚户“孤岛”改造为街心花园，将徐家汇路由13米拓宽至50米，并于1995年9月21日竣工通车。拓宽后的徐家汇路由6条机动车道、2条非机动车道和3条绿化分隔带组成，成为上海南部连接南浦大桥与肇嘉浜路的主干道。

以地养地，形成良性循环

高宝泉总结说，斜三基地的批租成功，探索出了一条运用土地批租形式，利用中心城区土地级差优势，改造危、棚、简屋和“三废”工厂的新路子，实现了城区改变面貌、居民改善居住条件、开发商获得投资回报的多方“共赢”局面。

此后，土地批租在上海各区全面展开，上海大规模改造旧区得以成为现实。回顾斜三基地探索形成旧改新路的改革创新实践，高宝泉认为：“通过土地批租，建造符合城市规划的商贸大楼、办公楼和高层住宅，优化了土地利用结构，使黄金地段发挥了黄金效益； 同时把土地资产收益用于市政设施建设、旧区改造和居民住宅建设，形成了‘以地养地’的城市建设的良性循环机制。”