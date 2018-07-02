长编组复兴号昨天 首次从虹桥站驶出-暑运昨开始，预计发送旅客2150万人次

记者 张 立

晨报讯 铁路“7.1”新图于7月1日零点起实施，昨天早上，长编组“复兴号”首次从上海虹桥站驶出，开往北京南站。此外，记者从铁路上海站获悉，新图实施后恰逢今年暑运开始，暑运期间将有多趟新车多条新线加入暑期运输大军。

白色的车身、金色的腰线，配上子弹型车头，昨天早上，CR400BF-A型长编组“复兴号”动车组列车首次从上海虹桥站驶出，开往北京南站。此次投入运营的长编组“复兴号”车次分别为G2次、G10次、G118次。其中，G118次长编组“复兴号”动车组列车仅在周一、五、六、日以及高峰期运行。

记者在虹桥站看到，不少搭乘“复兴号”的乘客在发车前都纷纷在车厢外留念拍照，“‘复兴号’是真的好！我们去北京越来越快了！”一对前往北京的老夫妇兴奋地说，“我们经常坐高铁来回上海和北京，相比飞机，高铁的不确定性更加低，而且现在速度也上升了，更加好了！”前往北京的大学生小李表示，自己在上车前才得知自己买到的是“复兴号”，“据说，这列车子比其他的高铁更加长，看着里面也非常整洁。”小李说。

据悉，长编组“复兴号”动车组是适应中国高速铁路运营环境和条件，满足长距离、长时间、连续高速运行等需求，在8辆编组的基础上研制而成的新型车组，采用8动8拖配置，总长度超过415米，总定员1193人，可满足时速350公里运营要求。一等座数量增加到148个，比8辆编组重联“复兴号”增加了92个。

此外，记者从上海站获悉，2018年暑运自7月1日至8月31日计62天，预计发送旅客2150万人次，客流高峰将出现在6月底至7月中旬。

由于“7.1”调图后恰逢暑运开始，铁路上海站计划增开日常旅客列车6对、周末线列车1对、高峰线列车20.5对。增开列车中，直通主要方向为上海虹桥至福州（南）、太原南、武汉、汉口、南昌西，管内主要方向为上海（虹桥）至合肥南、南京（南）、无锡、芜湖、淮南东、六安、杭州（东）等。客运运力创同期新高，旅客运输能力大幅提升。

在增加运能之余，上海三大火车站将根据暑期客流特点，加强对售票、候车、进站、乘降等环节的组织，完善应急处置预案。

随着全国由南向北逐渐进入汛期，在此特别提醒各位旅客，可关注铁路上海站官方微博和微信公众号，密切注意天气信息和出行提示，合理安排出行计划。