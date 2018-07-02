《上海红色文化地图》首发-汇聚387处红色文化资源，扫码可阅读电子版

记者 何雅君

晨报讯 在中共一大会址纪念馆内，一份份红色地图摆放在资料架上，供参观者取阅；一名名党员站在革命先驱的塑像前，聆听情景党课。为庆祝中国共产党成立97周年，昨天，“守望初心，砥砺前行——我宣誓！”“七一”主题活动在中共一大会址举行。活动中举行了《上海红色文化地图》首发仪式，并为中共一大会址“全国重点文物保护单位”标志牌揭牌。

《上海红色文化地图》由中共上海市委宣传部、市委党史研究室指导，上海市文化广播影视管理局、上海市文物局、上海旅游局策划，上海市文物保护研究中心监制，上海市测绘院编制。地图内容主要以党史研究和文物保护相关资料为依据，结合实地核查，最终汇聚了387处红色文化资源，并精选其中333处落点标注。市民可在本市各红色遗址、纪念场所免费领取地图。

市文广影视局副局长褚晓波表示：“过去，我们出过博物馆地图、文物保护遗址地图，推出有关革命遗址的地图还是第一次。普通市民可能不知道上海有这么多处红色文化遗址，有了这本红色文化地图，他们就可以更好地了解这些地方，开展红色文化主题旅游。为了方便市民使用红色文化地图，我们还提供了电子版本地图。市民可以扫描地图上的二维码进行阅读，每一个点都有详细的介绍。考虑到纸质地图容量有限，今后我们会在电子地图上增加更多信息。”

据悉，本次“七一”主题活动由中共上海市委组织部、中共上海市委宣传部、市文广局主办，由中共一大会址纪念馆、解放日报社、上海东方广播中心承办。为进一步规范党员集体宣誓活动，中共一大会址纪念馆成立了首批领誓人队伍，并选在党的生日当天向领誓人颁发聘书。首批20位领誓人从本市十九大代表、市十一次党代会代表，以及获得全国和本市“两优一先”等荣誉称号的基层优秀党员中推荐产生，将在“七一”、“十一”等重大节点和重要活动中参与领誓活动。活动中，中共一大会址纪念馆“党的诞生地”党员志愿服务队也宣布成立并举行了授旗仪式。

活动中，党员们还走进中共一大会址，聆听“初心与使命”情景党课。李大钊、陈望道、张人亚……一个个光辉的革命先驱形象，以穿越时空的方式在这里向参观者叙述他们的理想和信念。记者获悉，该情景党课于2016年7月1日开讲，由解放日报社、东方广播中心和中共一大会址纪念馆联合主办，由三家单位的记者、编辑和讲解员担任主讲，以实景表演和朗诵的形式引领观众一同追忆中国共产党在上海开启的伟大征程。

据介绍，该情景党课已被列入中共上海市委组织部“从石库门到天安门”党员党性教育品牌和中共上海市委宣传部“党的诞生地”发掘宣传工程。每年，该情景党课都会增加新的剧目，融入新的元素。今年党的生日，情景党课又增加了根据中共一大会址纪念馆藏品改编的“王根英的书包”等故事、由解放日报社和纪念馆青年党员演绎的不同时期的党的誓词等内容。