习近平心目中的优秀年轻干部是啥样？

共青团中央 昨天

共青团中央 有态度 有温度 全网青年都在关注

来源：微信公众号“学习小组”（ID：xuexixiaozu），内容整理自《在全国组织工作会议上的讲话》《提高党的战斗力的法宝》《从严治党必须从严管理干部》《在党的十八届六中全会第二次全体会议上的讲话》等

导读 近日，中央政治局会议审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》的消息，引发网友们的关注。关于什么是好干部，又该如何选贤任能、培养年轻干部，习近平论述过很多次。

要敢于给他们压担子

对那些看得准、有潜力、有发展前途的年轻干部，要敢于给他们压担子，有计划安排他们去经受锻炼。这种锻炼不是做样子的，而应该是多岗位、长时间的，没有预设晋升路线图的，是要让年轻干部在实践中“大事难事看担当，逆境顺境看襟度”。要形成一种风气，年轻干部都争先恐后到艰苦岗位、到基层去，并以此为荣。

好干部的标准

好干部的标准，大的方面说，就是德才兼备。同时，好干部的标准又是具体的、历史的。不同历史时期，对干部德才的具体要求有所不同。革命战争年代，对党忠诚、英勇善战、不怕牺牲的干部就是好干部。社会主义革命和建设时期，懂政治、懂业务、又红又专的干部就是好干部。改革开放初期，拥护党的十一届三中全会确定的路线方针政策，有知识、懂专业、锐意改革的干部就是好干部。现在，我们提出政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、人民群众信得过等具体要求，突出了好干部标准的时代内涵。

怎样成长为好干部

怎样成长为好干部？好干部不会自然而然产生。成长为一个好干部，一靠自身努力，二靠组织培养。从干部自身来讲，个人必须努力，这是干部成长的内因，也是决定性因素。

用一贤人则群贤毕至

怎样把好干部用起来？好干部成长起来了，培养出来了，关键还是要用。不用，或者用不好，最终等于还是没有好干部。用一贤人则群贤毕至，见贤思齐就蔚然成风。选什么人就是风向标，就有什么样的干部作风，乃至就有什么样的党风。

选人用人是一项非常复杂的工作

选人用人是一项非常复杂的工作，推荐票只是一个方面，只能作为用人的重要参考，不能作为用人的唯一依据。党管干部嘛！都靠票来定，党管干部怎么落实啊？谁最了解干部的德才和实绩啊？那应该是领导班子、分管领导和组织部门，他们在推荐干部方面的权重应该适当加强。如果领导班子、分管领导和组织部门都说不出哪个干部强、哪个干部弱，那就是失职！

干部成长是有规律的

干部成长是有规律的，年轻干部从参加工作到走向成熟，成长为党和国家的中高级领导干部，需要经过必要的台阶、递进式的历练和培养。我们不能唯台阶论，但必要的台阶也是要的，一步登天在现在这个时代是行不通的。许多同志有这样的体会，参加工作后，在普通岗位上经历一些难事、急事、大事、复杂的事，能够更加深刻地感受国情、社情、民情，也就是人们常说的“接地气”，正所谓“不登高山，不知天之高也；不临深溪，不知地之厚也”。早熟的果子长不大，拔苗助长易夭折。干部多“墩墩苗”没有什么坏处，把基础搞扎实了，后面的路才能走得更稳更远。

允许工作失误

要鼓励大胆探索、勤勉敬业，允许工作失误。一个干部事业心、责任感强，工作干得多，发生失误的可能性也就相对多一些。对这样的干部，一定要全面评价、把握主流，既肯定成绩，又诚恳指出不足，帮助他们改进提高，促使他们在今后的工作中尽可能减少失误。不能求全责备，一有失误就加以责难，这样会挫伤干部敢于担当、勤奋工作的积极性。决不能出现干多干少一个样、干好干坏一个样、干与不干一个样甚至不干比干更得利的导向。

埋下“定时炸弹”，终究会引爆

任人唯亲、任人唯利、任人唯圈，如同埋下“定时炸弹”，终究会引爆。为了一己私欲，无视组织原则，提拔重用德才不达标者甚至长期带病的干部，必然扭曲用人导向，挫伤干部队伍积极性，对政治生态造成严重破坏。各级党委要从查处的大量腐败案件中反思选人用人的得失，下大决心治理吏治腐败，为好干部打开广阔成长空间，为从严治党夯实干部工作基础。

要保护作风正派、锐意进取的干部

干部干部，干是当头的，既要想干愿干积极干，又要能干会干善于干，其中积极性又是首要的。党组织对待干部，既要严格管理，又要热情关心。要保护作风正派、锐意进取的干部，真正把那些想干事、能干事、敢担当、善作为的优秀干部选拔到各级领导班子中来。

抓好选人用人这个导向

抓好选人用人这个导向。选人用人是党内政治生活的风向标，用人上的不正之风和腐败现象对政治生活危害最烈，端正用人导向是严肃党内政治生活的治本之策。要落实好干部标准，严把政治关、品行关、作风关、廉洁关，真正让忠诚干净担当、为民务实清廉、奋发有为、锐意改革、实绩突出的干部得到褒奖和重用，让阳奉阴违、阿谀逢迎、弄虚作假、不干实事、会跑会要的干部没市场、受惩戒。

干部要提高专业素养

我多次讲，干部要提高专业素养。专业素养是专业知识、专业能力、专业作风、专业精神的统一，而不仅仅是专业对口那么简单。选人用人要适应这种要求，开阔视野、着眼全局，在众多可能的人选中把最适合的人选选出来。