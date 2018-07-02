新华社评论员：抓好政治建设这个党的根本性建设——学习贯彻习近平总书记在中央政治局第六次集体学习重要讲话

新华社北京７月１日电 题：抓好政治建设这个党的根本性建设——学习贯彻习近平总书记在中央政治局第六次集体学习重要讲话

新华社评论员

“把党的政治建设作为党的根本性建设”。党的９７岁生日到来之际，中共中央政治局就加强党的政治建设举行第六次集体学习，习近平总书记主持学习并发表重要讲话。讲话深刻把握党的建设规律，深刻阐述党的建设的核心命题、重点任务和具体要求，为增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性，把我们党建设得更加坚强有力，提供了思想引领和实践动力。

党的政治建设是一个永恒课题。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把党的政治建设摆在突出位置，在坚定政治信仰、增强“四个意识”、维护党中央权威和集中统一领导、严明党的政治纪律和政治规矩、加强和规范新形势下党内政治生活、净化党内政治生态、正风肃纪、反腐惩恶等方面取得明显成效，党的创造力、凝聚力、战斗力显著增强，党的团结统一更加巩固。实践深刻昭示，党的政治建设决定党的建设方向和效果。党的十九大明确提出党的政治建设这个重大命题，强调党的政治建设是党的根本性建设，就是对党建经验和规律的一个深刻总结。把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领，是新时代党的建设的重要实践原则和要求。

加强党的政治建设，坚守正确政治方向是重中之重。政治方向是党生存发展第一位的问题，事关党的前途命运和事业兴衰成败。我们所要坚守的政治方向，就是共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想、“两个一百年”奋斗目标，就是党的基本理论、基本路线、基本方略。加强党的政治建设就是要发挥政治指南针作用，引导全党坚定理想信念、坚定“四个自信”，推动全党把坚持正确政治方向贯彻到实践中去，把各级党组织建设成为坚强战斗堡垒，确保党和国家各项事业始终沿着正确政治方向发展。

加强党的政治建设，坚持党的政治领导是本质要求。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。坚持党的政治领导，最重要的是坚持党中央权威和集中统一领导，引导全党增强“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保令行禁止、步调统一。要夯实制度基础，建立健全坚持和加强党的全面领导的组织体系、制度体系、工作机制，切实把党的领导落实到改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各领域各方面各环节。

加强党的政治建设，营造良好政治生态是基础性工程。政治生态建设非一朝一夕之功，需要浚其源、涵其林，养正气、固根本，锲而不舍地抓下去。要树立正确选人用人导向，提高各级领导干部特别是高级干部的政治能力，严肃党内政治生活，加强党内政治文化建设，坚决把反腐败斗争进行到底，不断激浊扬清、固本培元，涵养风清气正的政治生态。

政之兴废，在乎民心。加强党的政治建设，要紧扣民心这个最大的政治，把赢得民心民意、汇集民智民力作为重要着力点。站稳人民立场，始终保持党同人民群众的血肉联系，多谋民生之利、多解民生之忧，同人民想在一起、干在一起，定能赢得人民群众信任和拥护，让党始终成为全国人民的主心骨，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。