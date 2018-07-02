永葆政治本色 习近平这样为党庆生

来源：央视网

党的政治建设是一个永恒课题。

6月29日，中共中央政治局就加强党的政治建设举行第六次集体学习，习近平在主持学习时发表了重要讲话，以此庆祝党的97岁生日。

此次政治局集体学习的目的是深化对党的政治建设的认识，增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性。

党的十九大明确提出党的政治建设这个重大命题，强调党的政治建设是党的根本性建设，要把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领。

如何把准政治方向、涵养政治生态，才能永葆政治本色，提高政治能力？央视网用数字密钥“1341”，为您解读习近平总书记讲话中的重点。

“第一位”问题——把准政治方向

政治方向是党生存发展第一位的问题，事关党的前途命运和事业兴衰成败。 我们所要坚守的政治方向，就是共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想、“两个一百年”奋斗目标，就是党的基本理论、基本路线、基本方略。

“三次”强调人民群众——紧扣民心这个最大的政治

加强党的政治建设，要紧扣民心这个最大的政治，把赢得民心民意、汇集民智民力作为重要着力点。 要站稳人民立场，贯彻党的群众路线，同人民想在一起、干在一起，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义，始终保持党同人民群众的血肉联系。 要教育和激励广大党员、干部锐意进取、奋发有为，把精力和心思用在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险上，用在破难题、克难关、着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题上。 要扎紧制度的篱笆，发挥巡视利剑作用，推动全面从严治党向基层延伸，让人民群众真正感受到，清正干部、清廉政府、清明政治就在身边、就在眼前。

“四次”点名领导干部——做到眼睛亮、见事早、行动快

党的政治建设落实到干部队伍建设上就要不断提高各级领导干部特别是高级干部把握方向、把握大势、把握全局的能力，辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力，善于从政治上分析问题、解决问题。 各级领导干部特别是高级干部要炼就一双政治慧眼，不畏浮云遮望眼，切实担负起党和人民赋予的政治责任。 领导干部特别是高级干部要明大德、守公德、严私德，做廉洁自律、廉洁用权、廉洁齐家的模范。 要教育引导各级领导干部增强政治敏锐性和政治鉴别力，做到眼睛亮、见事早、行动快。

“一项”长期任务——营造良好政治生态