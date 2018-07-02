气势磅礴！中国高铁惊艳世界！

央视新闻

今天（7月1日），16辆编组加长版的“复兴号”动车组列车首次在京沪高铁上线运行。计划每天投入运行3列，开行6趟。（详情见：加长版复兴号来了！全球最长高速列车今日开跑京沪线！）

此前，我国动车组都为8辆编组的“短编组”列车，只在春运等大运力需求下，才会将2列8辆编组“复兴号”重联运行，但列车中间多出的两个车头会影响载客能力。而此次16辆长编组“复兴号”将车头部分换为正常车厢，总定员更是达到我国高铁单次最大运力1193人，比之前春运期间重联组成的2列8辆编组列车还要多41个座位！

今天调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行数量将由现在的114.5对增加到170.5对，可通达武汉等23个直辖市、省会城市和自治区首府。

粤西开启“高铁时代”

与此同时，广东江门至湛江铁路也在今天全线正式开通。

江湛铁路开通后，与珠三角城际铁路连通，乘客可乘动车组列车直达广州南站，大大压缩了粤西地区通达广州的时间。

昆明-大理全程不到2小时

昆明至大理的高铁今天也正式开通运营。全程耗时不到2小时，4G网络全覆盖……今后往返于昆明和大理两地的乘客，再也不用因为在高速上堵车而“心力交瘁”。周末想去洱海边散个步，也是妥妥的↓

中国高铁领跑世界

从2008年的京津城际到如今的“公交化”密集运营，仅10年时间，我国高铁从无到有，再到如今逐渐形成全面覆盖中西部地区的“八纵八横”高铁网络，中国高铁领跑世界，正在改变着我们的生活↓

新的征程，新的起点，中国铁路承担起了新时代的使命。未来，中国将会有更多的城市开启“高铁时代”，享受高铁带来的便利和经济效益。