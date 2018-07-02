鹏华基金：调整中也应看到市场内生的基石

来源：新华网

——十家机构眼中的A股机会之四

编前语：近期由于受内外多重因素影响，我国股市出现一定幅度的调整。特别是中美贸易冲突，给市场增加了不确定性。许多人对市场未来方向有些看不清，有些担心。然而，风物长宜放眼量，如果我们看到我国经济正在进行结构调整和升级、正在走向高质量发展的基本面，看到我国资本市场正在经历从过去政策市、消息市、资金市，向国际成熟市场的价值投资、确定性投资、成长性投资的跨越。我们有理由对中国证券市场的稳定健康发展充满信心。今天开始，我们推出系列报道《十家机构眼中的A股机会》。

新华网北京7月2日电 进入6月以来，股票市场出现一轮快速调整，既有外部因素如贸易战升级等担忧，也有内部信用违约、棚改审批权上收等事件的影响。使得投资者对于经济基本面和流动性的预期都较为悲观，股票市场的风险偏好也受到了明显的抑制。但市场调整的本身也意味着风险压力的释放，站在更长期的维度，市场内生的支撑基石将逐步发挥作用，一些优秀的公司也给了投资者更有利的选择机会。

首先，从市场的盈利能力看，目前部分悲观派认为当前经济与2011-2012年较为类似，对比来看，当时正处于4万亿投资刺激后产能压力最大的阶段，反应在上市公司盈利增速上，2011-2012年均出现快速下滑，市场的盈利支撑明显偏弱。但当前，在过去几年“三去一降一补”的供给侧改革后，伴随落后产能的淘汰和集中度的提升，多数企业的盈利均处于逐步恢复状态，2016-2018年上市公司盈利增速均处于良性增长态势。即使后续经济需求有所回落，这些行业的盈利能力也很难再回到2011-2013年的境地，盈利能力的恢复将对市场构成基础的支撑。

其次，回到上市公司本身，过去几年，随着国内的内需的扩大和产业升级等，一些优质的公司正逐渐成长起来。部分公司在产品、技术等方面都取得了长足的进步，一些行业正从过去的进口替代，逐步开始走向全球。这些优质的公司正是市场活力的基石，在当前的快速下跌过程中，反而是为投资者提供了更好的机会选择。

最后，从目前市场的估值来看，全部A股（除金融、石油石化）市盈率已经位于2010年以来均值的负1倍标准差以下，创业板的估值也逐步接近2012年历史最低点的水平。从破净的公司数量看，二季度A股破净数（季度最低价/每股净资产<1）接近300家，创2005年以来新高，历史上在市场底部区域A股破净股数量往往也是剧增。因此，在本轮市场调整中，市场的估值水平也已进入合理甚至低估的水平。

虽然短期来看，中美贸易战仍存在较大不确定性，国内信用风险、股权质押等也存在扰动可能，因此，市场大概率还将在目前水平持续反复，情绪的修复也需要一定的时间。但站在更长期视角，我们更应看到上市公司的盈利、优质企业的活力、估值水平的低位等市场的支撑基石，尤其是一些优质标的，调整中正应该是投资者挖掘价值、择机布局的良机。（网站首页图：晨报资料制图）

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