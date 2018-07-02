在服务国家总体外交中作出更大贡献！市委外事工作领导小组会议作研究部署

来源：上观新闻 作者：谈燕

市委外事工作领导小组今天上午举行会议，学习贯彻中央外事工作会议精神和习近平新时代中国特色社会主义外交思想，研究部署上海外事工作。市委书记、市委外事工作领导小组组长李强主持会议并讲话。

市委副书记、市长、市委外事工作领导小组副组长应勇，市委副书记、市委外事工作领导小组副组长尹弘出席会议。

会议指出，近年来上海外事工作紧扣中央要求，为服务国家总体外交战略部署和上海经济社会发展作出了积极贡献。做好上海外事工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义外交思想为统领，结合上海实际，不折不扣把中央对外方针政策和战略部署落到实处。必须坚持外交大权在党中央，牢固树立大局观、全局观，切实把上海外事工作放到国家总体外交大局中思考谋划和统筹推进。

会议强调，上海外事工作要充分发挥自身优势，努力在服务国家总体外交中作出更大贡献。要按照中央统一部署，举全市之力办好首届中国国际进口博览会，统筹完成好各项重大外事工作任务。要在服务上海改革开放中发挥更大作用。进一步拓展经济合作空间，为企业引进来、走出去提供更多支持，加强与“一带一路”沿线有关国家和地区的国际产能合作。发挥各类论坛平台、文化品牌的国际影响力，进一步汇聚全球智慧、展现城市魅力。要把党管外事原则贯穿于外事工作全过程、各方面，加强统筹协调，形成全市合力，加强对外工作队伍建设，推进新形势下外事工作转型发展。

市委外事工作领导小组成员陈寅、周慧琳、诸葛宇杰、沙海林、许昆林、龚道安、方惠萍等出席。（题图来源：视觉中国）