走进水彩画，黄浦原来那么美！

黄浦区处于上海市中心城区
有着很深的历史文化底蕴
改革开放40年来
更是经历了天翻地覆的变化
或许一直生活在其中的我们
对黄浦区的美早已习以为常
不如让我们一起换个视角
站在艺术的角度
走进水彩画中，来一睹黄浦的美
由黄浦区委宣传部与区委统战部
共同指导主办的
《美好在黄浦——画述黄浦这四十年》
水彩画展6月3日在城市规划馆展出
画展邀请了20位著名的水彩画家
以黄浦的建筑风貌、人情百态为题材
创作了近60幅水彩作品
画家们以不同的角度风格对黄浦进行“画述”
风格综合了表现、印象、写实等各流派
表现了改革开放四十年来
黄浦的“新新向荣”
每幅画都特色鲜明、“美色十足”
他们有人善画耳熟能详的地标建筑
将黄浦区的美轮美奂描绘得淋漓尽致
也有人喜爱城中一隅
将黄浦区的市井生活画得有声有色
这里的每一幅画都像一扇窗
透过这扇窗我们看到的是黄浦区的
美轮美奂与人生百态
从7月2日起，画展将在上海新天地无限极荟二楼连廊
进行为期一个月的展览
同时“美好在黄浦——画述这四十年”
线上活动也将如火如荼地展开了！
如果你不方便去线下看展
千万不要错过这个线上活动哟！
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不光可以欣赏超多的水彩作品
你还可以亲身参与画展！
上传自己眼中的美好黄浦
不仅会获得精美的画展纪念品
你的作品还将有机会在网上展出
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看看水彩世界中的黄浦有多美吧~
指导方
中共黄浦区委宣传部
中共黄浦区委统战部
主办方
黄浦区互联网信息办公室
黄浦区人民政府侨务办公室
承办方
黄浦区新的社会阶层人士联谊会
黄浦海燕博客公益发展中心
协办方
上海画廊、无限极荟、普华永道
淮海中路街道党工委、办事处
媒体支持
微上海
（图文：区网信办 编辑：高磊）
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