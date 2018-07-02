走进水彩画，黄浦原来那么美！

将黄浦区的市井生活画得有声有色

这里的每一幅画都像一扇窗

透过这扇窗我们看到的是黄浦区的

美轮美奂与人生百态

从7月2日起，画展将在上海新天地无限极荟二楼连廊

进行为期一个月的展览

同时“美好在黄浦——画述这四十年”

线上活动也将如火如荼地展开了！

如果你不方便去线下看展

千万不要错过这个线上活动哟！

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