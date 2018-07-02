收藏！一堂来自习近平总书记的党课

学而时习

【“学习笔记”按】 2017年10月25日，新当选的中央政治局常委会见中外记者，习近平总书记在讲话中指出：“中国共产党是世界上最大的政党，大就要有大的样子。”一句“大就要有大的样子”，引出了一个关于党建的大课题。 作为党的“细胞”，党员的一言一行、一举一动都事关党的形象，如何做一名合格党员？今天，让我们一起来听一堂来自总书记的生动党课，从中学习成为一名合格党员。

政治合格

“讲政治、有信念”是共产党员党性的核心要素，也是作为合格党员的首要标准和第一要求。学习上讲政治，才能思想上永葆对马克思主义的信仰虔诚；生活中讲政治，才能做到慎独慎微；工作上讲政治，才能担负起肩上的重大责任。

总书记说 历史经验表明，我们党作为马克思主义政党，必须旗帜鲜明讲政治，严肃认真开展党内政治生活。 ——2017年2月13日，习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届六中全会精神专题研讨班开班式上强调 要做政治的明白人，对党绝对忠诚，始终同党中央在思想上政治上行动上保持高度一致，坚定理想信念，坚守共产党人的精神家园，自觉践行社会主义核心价值观，自觉执行党的纪律和规矩，真正做到头脑始终清醒、立场始终坚定。 ——2015年6月30日，习近平在会见全国优秀县委书记时提出的要求 干部在政治上出问题，对党的危害不亚于腐败问题，有的甚至比腐败问题更严重。在政治问题上，任何人同样不能越过红线，越过了就要严肃追究其政治责任。有些事情在政治上是绝不能做的，做了就要付出代价，谁都不能拿政治纪律和政治规矩当儿戏。 ——《当前工作中需要注意的几个问题》（2014年10月23日），摘自《习近平关于全面从严治党论述摘编》 理想信念是共产党人的精神之“钙”，必须加强思想政治建设，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。 ——2014年1月20日，习近平在党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上强调 党性是党员干部立身、立业、立言、立德的基石，必须在严格的党内生活锻炼中不断增强。要增强党内生活的政治性、原则性、战斗性，使各种方式的党内生活都有实质性内容，都能有针对性地解决问题，坚决反对党内生活中的自由主义、好人主义。党内生活要交心，党内同志要做诤友、挚友。 ——2013年9月25日，习近平在指导河北省委常委班子专题民主生活会时的讲话 形象地说，理想信念就是共产党人精神上的“钙”，没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会“缺钙”，就会得“软骨病”。 ——2012年11月17日，习近平在十八届中共中央政治局第一次集体学习时的讲话

执行纪律合格

“欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩”。一个人没有规矩，很难成为一个合格的社会人；一个拥有8900多万党员的大党，没有纪律和规矩，就会成为一盘散沙。

1859年，马克思在致恩格斯的信中指出：“必须绝对保持党的纪律，否则将一事无成。”纪律也可以管住一个党：有严密的组织体系，有完善的制度约束，党员才会逐渐形成高度的自觉；纪律可以成就一个党：面对复杂的国内外形势，肩负着民族复兴的伟大重任，更需要全党团结统一，心往一处想、劲往一处使。

革命战争时期，“上下同欲者胜”，需要纪律和规矩；全面深化改革的今天，为了凝聚全党、团结一心啃下硬骨头，同样需要纪律和规矩。

总书记说 要坚持高标准和守底线相统一，教育引导党员、干部自觉向着理想信念高标准努力，同时要以党的纪律为尺子，使党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线。

——2017年1月6日，习近平在第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议上强调 无数案例证明，党员“破法”，无不始于“破纪”。只有把纪律挺在前面，坚持纪严于法、纪在法前，才能克服“违纪只是小节、违法才去处理”的不正常状况，用纪律管住全体党员。 ——2016年1月12日，习近平在第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话 加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。我们党是用革命理想和铁的纪律组织起来的马克思主义政党，组织严密、纪律严明是党的优良传统和政治优势，也是我们的力量所在。全面从严治党，重在加强纪律建设。我们现在要强调的是扎紧党规党纪的笼子，把党的纪律刻印在全体党员特别是党员领导干部的心上。 ——2015年10月8日，习近平在十八届中央政治局常委会第一百一十九次会议上的讲话 通过加强巡视工作，严明党的纪律，使纪律不流于形式，防止纪律变成一个很松、很软的东西，真正强化刚性约束。修订条例坚决贯彻三中、四中全会精神，围绕党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，深化“四个着力”，推动依法依规开展巡视。 ——2015年6月26日，习近平在中央政治局会议审议巡视工作条例修订稿时的讲话 党的规矩总的包括什么呢？其一，党章是全党必须遵循的总章程，也是总规矩。其二，党的纪律是刚性约束，政治纪律更是全党在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面必须遵守的刚性约束。其三，国家法律是党员、干部必须遵守的规矩，法律是党领导人民制定的，全党必须模范执行。其四，党在长期实践中形成的优良传统和工作惯例。 ——2015年1月13日，习近平在第十八届中央纪律检查委员会第五次全体会议上的讲话 全面从严治党首先要严明纪律。我们党是靠革命理想和铁的纪律组织起来的马克思主义政党，纪律严明是我们党的光荣传统和独特优势。 ——2013年1月21日，习近平在十八届中央纪委第二次全会上的讲话

品德合格

“正气存内，邪不可干。”讲修养、讲道德、讲廉耻，是共产党人坚定理想信念、坚守精神家园的“正气”。党的肌体的细胞就是一个个党员，细胞健康，才有肌体的健康。要永葆党的先进性和纯洁性，全党同志特别是领导干部就必须从根本上做到知耻明礼、为民务实清廉。无数事实证明，一个政党是否清正廉洁，在极大程度上影响着它的形象，决定着它的执政地位，甚至关系到它的生死存亡。

总书记说 各级领导干部要保持高尚道德情操和健康生活情趣，严格要求亲属子女，过好亲情关，教育他们树立遵纪守法、艰苦朴素、自食其力的良好观念，明白见利忘义、贪赃枉法都是不道德的事情，要为全社会做表率。 ——2016年12月12日，习近平在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话 要坚持高标准和守底线相结合，既要注重规范惩戒、严明纪律底线，更要引导人向善向上，坚守共产党人精神追求，筑牢拒腐防变思想道德防线。 ——2016年1月12日在第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话 面对纷繁复杂的社会现实，党员干部特别是领导干部务必把加强道德修养作为十分重要的人生必修课，自觉从中华优秀传统文化中汲取营养，老老实实向人民群众学习，时时处处见贤思齐，以严格标准加强自律、接受他律，努力以道德的力量去赢得人心、赢得事业成就。 ——2014年5月9日至10日，习近平在河南考察时强调 全党同志特别是领导干部一定要讲修养、讲道德、讲廉耻，追求积极向上的生活情趣，养成共产党人的高风亮节，做到富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈。 ——2014年1月26日至28日在内蒙古自治区调研时的讲话 在当前复杂的社会环境下，各级领导干部要加强思想道德修养，注重培养健康的生活情趣，正确选择个人爱好，慎重对待朋友交往，明辨是非，克己慎行，讲操守，重品行，时刻检点自己生活的方方面面，始终保持共产党人的政治本色。 ——摘自习近平《之江新语》

发挥作用合格

中国共产党的作用、地位和生命力，源于它始终保持着自己的先进性。中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时也是中国人民和中华民族的先锋队。作为世界上最大的政党，人数多、力量大，集中的智慧多，因而影响大、作用大，一举一动不仅对自己，对国家、对世界都有很大的影响。如何做到发挥作用合格？习近平总书记指出：“我们要永葆蓬勃朝气，永远做人民公仆、时代先锋、民族脊梁。”

总书记说 党的十九大擘画了党和国家事业发展的目标和任务，全党同志必须坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，不断带领人民创造更加幸福美好的生活；牢记共产主义远大理想，坚定中国特色社会主义共同理想，一步一个脚印向着美好未来和最高理想前进；始终保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，不畏艰难、不怕牺牲，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。 ——2017年10月31日，习近平在瞻仰中共一大会址时强调 要更好发挥“关键少数”示范带动作用，用有效制度机制推动领导干部以身作则、当好表率，带头旗帜鲜明讲政治、带头强化党性修养、带头严格自律，切实做到忠诚干净担当。 ——2017年4月16日，习近平在推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会上的讲话 全党同志要把人民放在心中最高位置，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准，使我们党始终拥有不竭的力量源泉。 ——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话 党员干部要“对党忠诚、个人干净、敢于担当”。 ——2014年10月，习近平对云南工作作出重要指示 做好基层基础工作十分重要，只要每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，都能发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用，我们党就会很有力量，我们国家就会很有力量，我们人民就会很有力量，党的执政基础就能坚如磐石。 ——2013年7月11日至12日，习近平在河北调研指导党的群众路线教育实践活动时的讲话 要严格党员日常教育和管理，使广大党员平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来，充分发挥先锋模范作用。 ——2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上的讲话

来源：央视新闻