工信部发布2017年乘用车企双积分成绩-新能源积分比亚迪北汽上汽均超10万

晨报记者 林劲榆

昨天，工信部披露2017年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况：2017年度，中国境内130家乘用车企业共生产/进口乘用车2469.29万辆（含新能源乘用车，不含出口乘用车），新能源汽车正积分为179.32万分。其中，北京新能源汽车股份有限公司、比亚迪汽车有限公司产生积分数量超20万分；浙江吉利汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司等超10万分。

去年燃料消耗千万积分

我国新能源汽车双积分政策落地实施，1238.14万分正积分与168.90万分负积分，第一年，车企抵消燃料消耗量负积分的压力并不大。

据统计，2017年度，中国境内130家乘用车企业行业平均整车整备质量为1438公斤，平均燃料消耗量实际值为6.05升/100公里，燃料消耗量正积分为1238.14万分，燃料消耗量负积分为168.90万分，新能源汽车正积分为179.32万分。

其中，101家境内乘用车生产企业累计生产乘用车2367.46万辆，平均整车整备质量为1419公斤，平均燃料消耗量实际值为6.00升/100公里，燃料消耗量正积分为1200.91万分，燃料消耗量负积分为149.02万分，新能源汽车正积分为168.69万分。29家进口乘用车供应企业进口乘用车101.83万辆，平均整车整备质量为1875公斤，平均燃料消耗量实际值为7.13升/100公里，燃料消耗量正积分为37.23万分，燃料消耗量负积分为19.88万分，新能源汽车正积分为10.63万分。

自2018年4月1日起，国内开始实施双积分政策。虽然新能源汽车的积分比例要求从2019年才开始设定，但针对油耗积分,工信部已发布了《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》，要求汽车企业在2016年度产生的平均燃料消耗量负积分，必须抵偿归零,并在负积分抵偿归零前，其燃料消耗量不达标的新产品，将无法登上工信部的产品目录。

按照有关规定，自即日起，企业可通过乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台开展平均燃料消耗量积分转/受让、新能源汽车积分交易、提交平均燃料消耗量负积分抵偿报告等工作。

车企几家欢喜几家愁

我国新能源汽车双积分政策试行以来，国内车企呈现了两级分化的态势，一些车企手握大量积分，待价而沽，有些则负分高企，急于寻找出路。

从刚刚公布的数据来看，表现较好的有比亚迪、北汽、吉利等车企，不仅新能源积分颇高，油耗积分表现也较乐观。其中，比亚迪产生的新能源汽车积分最多，为29.7万分，占比16.56%；北汽新能源近22万分，上汽、吉利汽车产生的新能源汽车积分也超10万分。

2017年度乘用车平均燃料消耗量不达标企业达到56家，表现较差的则有长安福特、长城等车企。其中长安福特的油耗负积分达28.78万分，成为第一油耗大户，长城汽车以负15.99万分位居第二，东风汽车有限公司以负15.45万分居第三。

因为新能源车积分和油耗积分实施的是“双轨制”，即在车企平均油耗核算时，可以把新能源汽车考虑进去，当车企出现油耗负积分时，可以参照双积分政策规定的关联企业间转让、购买新能源汽车正积分等方式，在年度积分考核时抵偿归零。可见，新能源积分在现阶段已能发挥作用，大力发展新能源汽车将成为车企主要策略。

2017年将是车企应对双积分政策的重要过渡期，一方面，需要采取措施抵消油耗负积分，另一方面要为更严苛的新能源积分做准备。乘联会秘书长崔东树表示，大型汽车集团因关联企业较多，因此能够通过内部转让方式实现较好平衡，压力相对小一些，比如长安福特的大量油耗负积分就会通过长安汽车来解决。

但像长城汽车这类较独立的汽车公司，则因高企的油耗负积分面临不小挑战。虽然长城汽车已入股低速电动车企河北御捷，由此获得关联企业权益，但由于御捷主要产品为低速电动车仍无法获得积分，而长城汽车与宝马的合资电动车项目要在2019年底才投产。因此，长城如果不花钱购买新能源积分来抵消油耗负积分，那么未来其产品就可能无法登上工信部的产品目录。