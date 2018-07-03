押宝法国队夺冠　购买“夺冠套餐”可退款-华帝股份世界杯营销面临“不测”

晨报记者 曹西京

6月30日，法国队以4比3战胜阿根廷队晋级八强，距离世界杯冠军又近了一步，中小板上市公司华帝股份会否“退全款”也被刷屏。然而，周一因北京天津华帝燃具股份有限公司被查封，华帝股份股价跌停，报21.99元，尽管公司称“已采取法律手段，该地区所有市场活动不受影响”。

蹭热度促销：

押法国队知名度大增

此前的5月30日，华帝股份宣布，如果法国队在本次世界杯中夺冠，公司将对6月购买了“夺冠套餐”的消费者退全款。法国队晋级后，公司公布这一活动延期三天。

如果法国队没有夺冠，那么华帝股份等于借势免费做了一次宣传；如果法国队夺冠了，那么“退全款”将带来一笔不小的营销费用。公司证券事务代表王钊召表示，“如果法国队夺冠，我们还有后续的营销方案来接档，相信会对产品的销售带来进一步的推动作用。”

2017年年报显示，华帝股份去年全部烟灶和热水器的营业总成本26.5亿元左右，不考虑季节因素，月均成本2.2亿，去年华帝促销费用4.5亿元。

因此，即便法国队夺冠，华帝返还一个多月“夺冠套餐”的全部销售款，这笔费用对公司全年业绩的影响基本可控，况且借助这一轮营销，其品牌知名度等大增，可以说这次押注法国队促销还是“赚”了。

节外生枝：

一大经销商被查封

然而，6月29日，广东省中山市第二人民法院发布公告，裁定查封北京天津华帝燃具股份有限公司。此前，华帝京津公司总经理因负债上亿元，到期无力偿还失踪。

天眼查显示，北京华帝燃具销售有限公司和天津华帝燃具销售有限公司这两家公司的大股东和总经理都为王伟，持股比例分别为99%和50%。

华帝股份2017年财报显示，公司在销售模式上采取独家代理经销制，北京华帝燃具销售有限公司去年销售额排在华帝前五大客户第四位，约1.63亿元，占公司总销售额2.84%，是其线下销售渠道的主力军，加上天津华帝燃具销售有限公司，这两家销售公司被查封对华帝股份影响不小。

受此消息影响，周一华帝股份股价大幅受挫。7月2日，华帝股份开盘一路走低，至下午封跌停。

公司当天在其官网发布声明，称已第一时间采取法律手段，确保消费者权益不受影响的同时已经保全公司财产未受损失，所有现行市场推广活动及销售行为均如常进行（具体以各个活动细则为准）。

2日晚间，华帝股份发布澄清公告，称“查封该客户的库存商品是上市公司主动消除风险采取的财产保全行为。这是一个单一的个体性事件。”

公告表示，“公司目前经营情况正常，世界杯促销活动对零售终端和线上销售拉动较好，公司其他区域客户市场渠道建设和市场促销出货正常，库存规模合理，确保了公司总体销售增长高于行业平均速度，经营效果符合预期。由于已经采取了资产保全手续，与公司相关的应收款回收风险较低，对公司经营业绩不会造成影响。”

这样看来，华帝股份当前走势除了事关世界杯法国队表现，还要看经销商事件处理结果。