晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市小幅低开，呈现震荡整固态势。其中，受权重板块表现低迷拖累，沪市回踩5日均线；创业板表现则强于主板，盘中医药、餐饮旅游、食品饮料、国防军工、基础化工等板块上涨；午后沪市一路单边下行，收盘重挫2.52%，再创2016年3月以来的两年多新低，收报2775.56点。成交量放大，出现恐慌盘。

医药股上涨逻辑清晰

从今年二季度以来机构的最新调研情况看，医药股中的华东医药、亿帆医药、智飞生物最受机构青睐。

在专业人士眼里，医药股依然具有非常清晰的产业逻辑，去年的很多压制政策在今年逐步得到释放和缓解，比如一致性评价、招标降价等因素。

而今年持续的创新药获批、医保招标完成开始放量、一致性评价逐步完成，消费升级量价齐升，大的趋势还是创新+消费，几重因素叠加，所以符合产业逻辑的医药股公司，依然是有长期投资价值的，优质龙头经过阶段调整，高位震荡之后，在不断有催化剂的情况下，有望继续走强。

外商投资新能源车放开

近日，发改委和商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》，取消了专用车、新能源汽车外资股比和合资数量限制，自2018年7月28日起施行。机构认为，通过开放可激发市场活力、倒逼企业创新，成长出具有全球竞争力的自主品牌。另外，海外巨头加紧国内市场新能源车布局，也给上下游产业链带来市场机遇。近期比亚迪、上汽、吉利等密集发布新能源车型，三季度将成为锂电中游排产旺季。

精准逢低设伏个股

今年上半年，A股市场限售股解禁市值达到18090亿元，月均规模为3015亿元，从下半年开始，月度解禁金额区间回落，7月限售股解禁金额为2945.11亿元，环比下降14.87%。从8月起，A股解禁市值开始进入“1”时代，连续4个月解禁金额不超过2000亿元。所以伴随着解禁压力降低，流动性边际宽松，市场会逐渐平稳下来。

技术上，沪深两市在上周五收出一根长阳后，昨天再探新低，实在是出于对宏观因素的担忧。A 股就像久病之身，真正痊愈需要一个过程，未来的反弹道路不会一帆风顺，还是那句话，投资者对股指表现不要期望太高，结构性行情下，精准设伏个股、发掘业绩牛股才是正确之道，那些拥有品牌和渠道优势的龙头消费类股票将是较长趋势中的“强者更强”格局，一旦逢低持有，不要轻易松手。