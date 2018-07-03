操盘工作室-便宜筹码

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

沪深两市在连续走低之后，上周五终于迎来大涨行情，这令空头后悔不已。其实，在沪市大盘跌穿2800点时还一味看空，当然要冒很大的风险，可是周一，股指又是一番大跌，令多头深感失望。

“在市场情绪及赚钱效应都在持续下滑的情况下，投资者悲观和情绪多变是没有什么可以指责的，但是如果看不到积极变化那也是万万要不得的，因为资本市场总是在瞬间变化中求生求死。”高智说。近期央行释放出的积极信号犹如一支强心剂注入A股。央行货币政策委员会关于流动性定调由“合理稳定”进一步改变至“合理充裕”，并新增“稳定市场预期”等表述，其呵护市场稳定的意图十分明显。

“从上周五盘口看，主板蓝筹还是后期的主要做多方向，而近期还是应该看好以次新股为首的小盘股群体。周一创业板表现明显好于主板。”华风道。他认为主板负责大盘稳定，题材股更受短期资金影响。

“上周券商板块不断发力护盘，国家队在一季度的时候，大幅减持银行股，现在却大量增持多家券商股票，这本身就提供了一个操作思路。股指下跌，外资不断涌入，白马蓝筹当然会成为外资手中的香饽饽。同时新华社等官媒近期数次发文唱多股市，这些都是股指将可能转好的信号。”高智道。他本人在上周也是反复强调A 股现在是遍地黄金，到处都是皮夹子。目前沪市市盈率和市净率甚至低于10年前，估值处于历史低位，数据显示，截至6月28日，上证A股的整体市盈率为12.64倍，市净率为1.41倍； 沪深300整体市盈率为11.63倍，市净率为1.41倍。而2008年创下的阶段性历史低点1664.9点时，上证A股的市盈率为13.25倍、市净率为1.98倍； 沪深300的市盈率为12.51倍、市净率为1.99倍。所以他不认为很多股票会随股指一起创新低，即便短暂跌穿，也是空头陷阱。

“A股就像是一位久病的患者，不可能一根阳线就能治好其沉疴，后市还会有反复，但最困难的时候即将过去。”郁教授插话道。股彦曰：在别人恐惧时我要贪婪。

今日行情预测：探低回抽

仓位：70%